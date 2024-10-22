越籍男女買通舞廳員工獨家賣毒品　價格高於行情坑同鄉

▲阮姓女子今年6月2日凌晨夥同另一名阮姓男子在桃園市某舞廳販售毒品，警方持搜索票當場查扣大批毒品證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市越南籍阮姓女子今年5、6月間夥同另一名阮姓男子，在桃園市某舞廳獨家販售毒咖啡包與K他命等三級毒品，毒咖啡包以每包500元、K他命每小包1000元價格販售給舞客，桃園警方根據線報向桃園地檢署報請指揮，持搜索票當場查獲，並在阮女身上查扣大批三級毒品，還循線在阮女住處起出K他命、毒咖啡包與分裝袋；桃檢複訊後依毒品違害防制條例之販售第三級毒品罪嫌將阮女與阮男與舞廳陳姓員工起訴，阮女、阮男目前均在押中。

檢警調查，今年5月間，桃園警方根據線報指稱，桃園市某處舞廳有販售三級毒品情事，且疑似外籍女子在舞廳內販售給外籍移工施用，由於價格販售比外界更高才引來檢舉。

桃園警方報請桃園地檢署指揮偵辦，警方查出越南籍阮姓女子與阮姓男子於5月18日晚間11時許以毒咖啡每包500元價格，販售7包共計3500元給越南籍移工，警方掌握情資，桃警向桃園地院聲請搜索票後於6月2日凌晨1時許進入舞廳，當場在阮姓女子、阮姓男子身上起出起出113小包K他命（毛重45.61公克）、688小包毒咖包毒品（毛重2166.28公克）、4甲基甲基卡希酮粉末1包（毛重13.43公克）、K他命香菸11支（毛重11.69公克）、哈密瓜錠1顆等三級毒品證物，警方當場查獲阮女已販售10包毒咖啡包與K他命3包給黎姓移工。

檢警偵訊時，阮女坦承於不詳時間與地點取得三級毒品，並伺機在舞廳販售，檢警並循線在阮女位於龍潭區住處查扣毒咖啡包100包、K他命等毒品與分裝袋，另有現金13萬5千元等證物，檢警查出，阮姓男女以舞廳為據點，買通同案之陳姓男子舞廳員工，以每次3000代價放行2人進入舞廳販售，其餘人等則嚴令禁止攜帶毒品進入舞廳，藉此壟斷舞廳內三級毒品由阮姓男女獨家販售。

桃檢複訊時，3人均坦承犯行不諱，檢方偵結依毒品違害防制條例之販售第三級毒品罪嫌將阮女與阮男起訴，陳姓員工則依幫助販售毒品罪嫌起訴，其中2名阮姓男女目前均在押中。