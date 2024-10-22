15歲少年偷開家裡BMW拒檢自撞　黃瓊慧曝：與女友吵架情緒失控

記者沈繼昌／桃園報導

針對少年昨天偷開家人BMW兜風卻發生在停車場自撞案，民進黨籍市議員黃瓊慧今天在市議會上質詢警察局長吳坤旭。黃瓊慧指出，根據她側面了解，該少年是與女友吵架心情不好，才偷開家人BMW外出兜風，警察局應該要做好宣導防範工作；吳坤旭強調，未來在執法部分會加強執行，教育端部分也會加強宣導。

▲中壢區少年偷開BMW卻自撞案，市議員黃瓊慧今天在質詢時要求警察局應做好防範措施。（圖／翻攝自桃園市議會官網）

一名15歲少年昨天下午4時許偷家人BMW，遇中壢警方臨檢後一路逃入庄央東路公七停車場地下停車場，從B1一直繞圈圈到B3，最後疑似緊張失控自撞停車場柱子才停下，員警隨即一擁而上將少年壓制在地，由於少年未成年，中壢警偵訊後依公共危險案函送桃園地方法院審理，並通知家人到場。

▲中壢區少年昨天偷開家人BMW卻自撞停車場柱子才停下。（圖／熱心人士提供）

北市15歲少年偷開外公休旅車，結果衝入路旁餐廳造成3死2傷悲劇，這起意外也同樣引發矚目，桃園市議員魏筠、黃瓊慧等人今天在市議會警察局工作報告上也先後針對此案提出質詢。黃瓊慧說，據她側面了解，該少年昨天疑似與女朋友吵架，導致情緒失控，昨天環境（車禍現場）是在停車場，不是在大馬路上，如果有個萬一，周邊有行人或小朋友行走非常危險，甚至對警察同仁的安全都是非常大的威脅，應以此案做為案例，希望警察局或是教育局應該要有相對因應與防範機制。

市警局長吳坤旭表示，未來在執法部分會加強執行，另外教育端部分會與教育局加強宣導；副市長蘇俊賓也強調，這部分在少輔會平台上會處理。

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