曾捐款助台、喊只吃台灣鳳梨　日整形名醫高燒「41.6度」摔倒住院

圖文／鏡週刊

過去有過捐款幫助台灣震災，還曾說過以後只吃台灣鳳梨的79歲日本整形名醫高須克彌，昨（21日）突然於社群平台po出自己高燒41.6度的照片，並表示自己因跌倒住院中。

2021年中國無預警暫停台灣鳳梨輸入，桃園市長鄭文燦透過社群媒體「X（前身為推特）」發文喊話日本人嘗試台灣鳳梨，而高須克彌也轉發表示相挺台灣，並說自己從現在起「只吃台灣鳳梨」，不會吃其他地方的鳳梨。

▲ 高須克彌非常挺台，曾在台灣發生震災捐款相助，還說過只吃台灣鳳梨。（翻攝X@katsuyatakasu）

後續高須克彌因癌症復發積極抗癌，也時常針貶時事，如近期有中國人在靖國神社石柱撒尿塗鴉，高須克彌就曾祭出500萬日圓（約新台幣106萬元）懸賞，後續更加碼至1,000萬元（約新台幣212萬元）。

高須克彌昨日發文，先是po出一支體溫37度免疫力提升的影片，接著只見臥床的他po出一支溫度計，體溫測得高達攝氏41.6度，他還幽默表示「人體實驗中」，並稱說正挑戰沒有人做過的未知領域。

接著他又連發多則推文，透露自己因「高燒腦症」跌倒了，傷口不深，戰鬥力增強了，目前住院治療中。

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