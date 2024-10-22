曾為北京最年輕副市長！高朋違紀被「雙開」　官方：追求低級趣味

▲北京前副市長高朋。（圖／翻攝中國政府網）

記者廖翊慈／綜合報導

中共中央紀委國家監委22日消息指出，北京市政府原黨組成員、副市長高朋因嚴重違紀違法問題，進行了立案審查調查，經查，高朋騙取學歷學位、收賄等多項違紀行為屬實，依中共黨規「雙開（開除黨籍和公職）」。高朋在任時，曾是北京最年輕的副市長。

據《紅星新聞》報導，中央紀委國家監委指出，高朋無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請，安排管理和服務對象為其家庭提供「保母式」服務；違規在幹部選拔任用等工作中，為他人謀取利益，弄虛作假，騙取學歷、學位；違規收受禮金，違規買賣股票，借用管理及服務對象大額錢款，搞權色交易。

調查還指出，高朋貪圖享樂，追求低級趣味；毫無紀法觀念，搞權錢交易，利用職務便利為他人在入職晉升、企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物；玩忽職守，對中國國家利益造成重大損失。

公開資料顯示，1972年7月出生的高朋是遼寧鳳城人，長期在北京任職。2023年1月，同時任北京市人民政府黨組成員、副市長；2023年3月，任北京市人民政府黨團成員、副市長。

中央紀委國家監委會在今年4月21日發布了，高朋涉嫌嚴重違紀違法被查的消息，此時他擔任北京市副市長等職僅1年多。

高朋被宣布接受審查調查前，是北京當時在任的最年輕的副市長。今年5月，北京市第十六屆人民代表大會常務委員會第十次會議決定，免去高朋的北京市副市長職務。

▲ 高朋檔案。（圖表／記者魏有德製）