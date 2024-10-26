顧立雄以「國際法」判斷中共軍演　馬英九：誠意與善意才是問題關鍵

▲前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中共日前發動歷時約13小時的圍台軍演「聯合利劍-2024B」，此次軍演範圍雖然比前次來得大，但國防部長顧立雄指出，中共的行動，屬於灰色地帶的操演行為，尚未構成國際法上的「封鎖」，倘若中共封鎖台海就是戰爭。對此，前總統馬英九今（26日）表示，兩岸之間的問題，需要到用國際法來論斷嗎？他認為，雙方是否都能適時拿出充分誠意與善意，才是問題的關鍵。

中國大陸近年來對台灣多次舉行軍演，馬英九認為，台灣擺出「不惜一戰」的姿態，駐美代表接受美國媒體專訪還喊出「台灣人準備好一戰了」，國防部長顧立雄也在立法院喊「中共若封鎖台海就是戰爭，國軍將進應急作戰階段」，但台灣人真的準備好要戰爭了嗎？

馬英九表示，律師出身的顧立雄指出：中共的行動，屬於灰色地帶的操演行為，尚未構成國際法上的「封鎖」，故是否構成戰爭行為，尚有疑義。馬英九則直言，「自己身為法律人，認為顧部長對國際法的認識是正確的，但是，兩岸之間的問題，需要到用國際法來論斷嗎？」。

馬英九點出，他處理兩岸關係數十年，從2008年到2016年擔任總統的八年期間，兩岸雙方簽訂涵蓋各項人民權益與政府政策共23項雙邊協議，均能沿用至今，顯示問題的關鍵在於，「雙方是否都能適時拿出充分誠意與善意」，面對問題，解決問題，以務實協商的態度來達成協議並忠實履行，才是正辦。

馬英九說明，事實上，兩岸爭議是否涉及國際法問題，並不是問題的關鍵，因為根據雙方的憲法，尤其是我國的中華民國憲法，都不可能將對方視為一個國家來適用國際法，雙方彼此關係也不可能靠適用國際法就能解決。

不過，馬英九也坦言，兩岸之間有爭議是必然的，需要面對面談判也是必然，雙方都無可迴避，也不用迴避，在他的總統任內，政府各機關跟大陸對口機關談判數百次，解決了不少問題。

馬英九強調，自己本身是學國際法的，40多年前就拿過美國哈佛大學的國際法博士，也在大學教了幾十年國際法，但在他總統任內，我方跟大陸協商，從來沒有刻意去強調國際法的適用問題，因為關鍵並不在此。

為此，馬英九呼籲，真正的關鍵在於雙方的誠意與善意，有解決問題的誠意與善意，其他的問題都比較容易解決，這才是真正的關鍵。

最後，馬英九則質問，賴政府真的準備好一戰了嗎？台灣人民都同意在沒有盡最後努力前，就要我們的孩子走上戰場嗎？他希望賴清德總統要慎思，以維護台灣最大的福祉與利益。