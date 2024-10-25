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43歲陸男泰國射擊場「租9mm手槍」自轟身亡！

▲▼陸男泰國射擊場「租9mm手槍」自轟亡。（圖／翻攝自KhaoSod）

▲中國籍男子在泰國射擊場自轟身亡。（圖／翻攝自KhaoSod）

記者王佩翊／編譯

泰國巴吞他尼府孔鑼（Khlong Luang）一間射擊場發生外籍男子持槍自轟的恐怖事件。警消獲報趕往現場後，發現中國籍死者倒臥草地，附近則有一把射擊場的9公厘手槍，初步排除他殺可能，此案也定調為自殺案件。

根據KhaoSod報導，巴吞他尼府警方24日下午5時左右接獲通報稱，有一名男子持槍在孔鑼的一間射擊場自傷。而警方和醫護人員抵達現場時，男子已經明顯死亡。

死者為43歲的中國籍男子，他被發現時，倒在草地上，身穿黑色短褲、白色上衣以及黑色球鞋。警方同時也在一旁尋獲一把9公厘口徑手槍。而他的嘴裡有槍傷，確認為輕生。

根據初步調查，警方確認死者3月15日持觀光簽證入境泰國，並在10月23日延長簽證，平常居住在曼谷的酒店。事發當天，他先是向射擊場租了這把9公厘手槍練習射擊，沒想到卻發生不幸悲劇。

警方仍在深入調查此次事件的背景及動機，而男子的遺體則已送往法政大學醫院進行驗屍，隨後將交還給家屬舉辦喪禮。

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