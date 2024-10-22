　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國選舉5大看點！　搖擺郡、海倫颶風成為選戰風向標

▲▼民主黨參選人、副總統賀錦麗；共和黨參選人、前總統川普。（組圖／達志影像／美聯社）

▲選舉進入倒數，賀錦麗與川普的競爭仍相當激烈。（組圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓20日綜合外電報導

一般人聽到風向標，可能聯想到總統大選中總是投給入主白宮者的州，但其真正意涵是趨勢指標，因此需要考慮州內各郡。美聯社特別整理可能對美國大選至關重要的5大看點。

正如許多人預期的那樣，在競爭激烈的2024年美國總統大選中，關鍵搖擺州內少數幾個具有風向標意義的郡可能決定選戰結果，就像它們過去2屆大選那樣。

先從城市說起
美國許多州都有傾向支持民主黨的大城市，這些城市與其近郊在州級選舉中是民主黨的重要票源。這些地區持續投票支持民主黨候選人，意味這些地方的投票率可能對州級選舉的最終票數差距產生莫大影響。

在今年大選，可關注密西根州韋恩郡（Wayne）的底特律市、北卡羅來納州麥克倫堡郡（Mecklenburg）的夏洛特市，以及喬治亞州富爾頓郡（Fulton）的亞特蘭大市。

共和黨候選人以往在這些州的較鄉村地區得票表現良好，意味民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）須在這些地方的大城市取得大幅領先優勢，才能彌補共和黨總統候選人川普（Donald Trump）在其他地方拿下的優勢。

底特律、夏洛特及亞特蘭大的人口特別多，大約是每州第二大城市人口的2倍。在2020年總統大選，這3大城市所在的郡有超過2/3選民投給當時的民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。

▲▼美國副總統賀錦麗首場造勢，就選在能夠左右大選選情、至關重要的「鐵鏽帶」（The Rust Belt）搖擺州威斯康辛州。（圖／路透）

▲賀錦麗威斯康辛州造勢。（圖／路透）

郊區至關重要
密爾瓦基（Milwaukee）和費城（Philadelphia）兩大城市周圍的郡，投票率和票數差距將對兩地所在的威斯康辛州（Wisconsin）和賓州（Pennsylvania）選舉結果產生重大影響。

在威州，密爾瓦基周圍有華盛頓郡（Washington）、奧佐基郡（Ozaukee）及沃基夏郡（Waukesha），合稱「WOW」三郡。以往這些傾向支持共和黨的郡正緩慢向左傾。儘管共和黨總統候選人在過去幾次大選拿下這些地方，但優勢持續縮小。

這迫使共和黨候選人尋求衝高威州較鄉村地區的投票率，而非靠這些郡來彌補該州密爾瓦基郡和戴恩（Dane）等都會郡的得票劣勢。

如果威州「WOW」三郡出現像2000年代初期大選那樣的高投票率及共和黨得票優勢，對川普而言將會是美好的開票之夜。

費城周圍的白克斯郡（Bucks）、蒙哥馬利郡（Montgomery）、徹斯特郡（Chester）及德拉瓦郡（Delaware）是賓州數一數二富裕的郡，它們以往是共和黨鐵票倉，但過去數十年來已經左傾。

人口眾多的郡
亞利桑那州（Arizona）和內華達州（Nevada）的獨特之處在於，兩州都各有1個匯集全州最多人口的郡。例如，在上次大選中，亞利桑那州超過60%選票來自馬里科帕郡（Maricopa），這是鳳凰城（Phoenix）所在地。內華達州則有超過2/3選票來自克拉克郡（Clark），也就是「賭城」拉斯維加斯（Las Vegas）所在地。

某些州的選民過度集中於單一郡，即使甲黨在該郡險勝乙黨，也可能對全州的票數差距帶來大幅轉變。

例如，拜登上次大選在馬里科帕郡的得票率為50.3%，比川普多拿到4萬5000普選票，使拜登以比川普多出約1萬票的優勢拿下該州。

至於內華達州，拜登在15郡中輸掉14郡，但他光是在克拉克郡就比川普多拿9萬1000普選票，這個差距足以確保拜登以比川普高出3萬4000票的優勢拿下該州。

▲▼川普7月31日在賓州哈里斯堡（Harrisburg）舉辦造勢活動。（圖／路透）

▲川普7月31日在賓州哈里斯堡（Harrisburg）舉辦造勢活動。（圖／路透）

海倫颶風肆虐後的影響
川普上次大選在北卡羅萊納州僅比對手多拿7萬4481普選票，換算成得票率僅略高於1%，在當年他贏過拜登的州裡算是選情最拉鋸的一州。

目前不清楚海倫颶風（Hurricane Helene）會如何影響北卡州選情，可能到11月5日投票當天也還令人摸不著頭緒。

這場暴風雨對北卡州郡班康郡（Buncombe）及艾西維爾（Asheville）地區衝擊最大，這是拜登4年前拿下的北卡州西部2郡之一。

該地區其餘郡都是共和黨鐵票倉，它們和班康郡的受創程度，被民主黨籍北卡州州長古柏（Roy Cooper）形容是「本州從未經歷過的」。

搖擺郡
在今年大選的7大搖擺州中，逾500郡有10郡在2016年大選支持川普，但在上次大選改投拜登。除了馬里科帕郡，這10郡大多是占地小、人口也較少的郡。因此，它們不太可能動搖整個州的選舉結果。

這些郡能做的大概是提前顯示哪位候選人在可能決定選情拉鋸戰的搖擺選民中表現最好。

不需要太多普選票就能翻盤，例如在2016年和2020年大選，贏家和輸家在威州拿到的普選票僅相差約2萬票。

ET快訊
Albee求歡正癢「前戲都做滿」！男友突拋1句話秒穿褲　她怒
潭美颱風威脅明晚變天　強風豪雨熱區曝
連恩遺體「驗出粉紅古柯鹼」共5毒物　死前曾找2女進房5hrs
快訊／蔡壁如惹怒柯美蘭　民眾黨回應了
快訊／查出更多　毛畯珅至少性侵45童
快訊／共軍牛山島實彈射擊「離台北165公里」　國防部回應了
代課費、學生補助全都A！「無良夫妻」還暗助愛女卡校職
秋颱恐怖雨勢驚人　氣象署：與東北季風共伴效應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遭南韓指控派精兵協助俄軍侵烏　北韓駐聯代表怒斥：子虛烏有

北韓男足「機場吃泡麵」畫面流出　陸網酸：國足竟開豪車、吃海參

暗指沖繩反基地示威者是「走路工」！　漫畫《島耕作》作者道歉了

美情報外洩曝光「以色列報復計畫」　伊朗：拜登默許攻擊

美國選舉5大看點！　搖擺郡、海倫颶風成為選戰風向標

全日空客機飛到一半「駕駛艙窗戶裂開」！　緊急返航降落大阪

旗魚突跳出海面！　衝浪教練遭「刺中胸部」傷重不治

以色列7公民涉當「伊朗間諜」遭逮！　蒐集敏感資訊長達2年

戰略模糊維繫台海和平！　美前官員曝華府目標：覓3方可共處現狀

電影取景地發現「2000年前古墓」　挖出12具完整人類遺骸

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

結束1小時警詢！15歲少年外公現身喊：鑰匙放很隱密的地方

柯文哲戒護探望命危父 醫：難見最後一面 ｜20241021 ET午間新聞

狂送網紅《獵人》卡牌炎上 麥當勞：粉絲可抽獎｜20241021 ET午間新聞

板橋2機車擦撞嚴重車禍　18歲騎士撞燈桿送醫不治

遭南韓指控派精兵協助俄軍侵烏　北韓駐聯代表怒斥：子虛烏有

北韓男足「機場吃泡麵」畫面流出　陸網酸：國足竟開豪車、吃海參

暗指沖繩反基地示威者是「走路工」！　漫畫《島耕作》作者道歉了

美情報外洩曝光「以色列報復計畫」　伊朗：拜登默許攻擊

美國選舉5大看點！　搖擺郡、海倫颶風成為選戰風向標

全日空客機飛到一半「駕駛艙窗戶裂開」！　緊急返航降落大阪

旗魚突跳出海面！　衝浪教練遭「刺中胸部」傷重不治

以色列7公民涉當「伊朗間諜」遭逮！　蒐集敏感資訊長達2年

戰略模糊維繫台海和平！　美前官員曝華府目標：覓3方可共處現狀

電影取景地發現「2000年前古墓」　挖出12具完整人類遺骸

新北碰瓷黨又來了！他騎車經過險遭騙2萬5　2男犯案手法曝

金塊4年42億續約重要冠軍成員　總管：戈登是球隊的心臟與靈魂

表哥被控性騷擾！　廖偉翔：願付被害者律師及訴訟費用

天黑了找不到回家的路　東勢暖警助翁回家與愛妻團聚

台塑生醫砸2000萬建置全台首座光電儲能球場　每年減碳45公噸

6檔ETF換股今生效　00733、00905變動股數均逾40檔

全教總籲勞動節、教師節全國放假　明年就實施

首度回應嫖娼傳聞？　疑「易建聯」X帳號突發文：fake news

楊謹華奪金鐘獎後首公開露面！　獻出「第一次女女吻」給謝盈萱

不該跟另一半討論的5件事　以免成為日後吵架把柄

普渡三公降駕乩身昏倒　直呼80歲老人鐵齒不乖

國際熱門新聞

日16歲女高中生追偶像「化身流鶯」！價碼曝

韓網美遭性侵！變態躲門外襲擊畫面曝

未來將收「頻繁飛行稅」　最高多付1萬7千

全村的希望「輝達」創新高！　道瓊反跌344點

陸籍房客跑了！　房東開門見這一幕驚呆

巴黎自駕聽到怪聲　下秒竟見恐怖景象

被以色列殺怕了！哈瑪斯新領袖將「身分保密」

大量500韓元「冒充日幣」流入　店家收錢被騙

韓酒吧灌醉毆打陸客　盜刷600萬韓元

人妻照顧臥床夫6年　他一康復離婚娶別人

電影取景地發現「2000年前古墓」

26歲正妹CEO遭性侵殺害　磚塊驗出DNA

旗魚突跳出海面　衝浪教練遭「刺中胸部」亡

為瘦身吞1年「蟲卵」膠囊　21歲女3器官病變

更多熱門

相關新聞

戰略模糊維繫台海和平　美前官員：覓3方可共處現狀

戰略模糊維繫台海和平　美前官員：覓3方可共處現狀

代表拜登政府來台參加總統賴清德就職的前美國官員史坦伯格在「外交事務」期刊發表長文，他對美國對台戰略模糊指出，這仍是維繫台海和平之道，華府的目標應是找到各方都能共處的「現狀」。

川普當選才會有關稅提高前的進貨潮

川普當選才會有關稅提高前的進貨潮

馬斯克投入巨額挺川普　財富危害政治

馬斯克投入巨額挺川普　財富危害政治

加州台裔造勢挺川普　不滿美經濟治安現況

加州台裔造勢挺川普　不滿美經濟治安現況

美大廠搶人才　幫員工還90萬學貸

美大廠搶人才　幫員工還90萬學貸

關鍵字：

賀錦麗民主黨川普共和黨美國總統2024美國總統大選北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

獨／蔡壁如談柯父病情　柯美蘭在黨內開轟

Joeman靈異節目H級美女老師遭起底

她「不理1警訊」罹胃癌第4期！醫一聽搖頭

中央山脈切割「潭美颱風」外圍環流　雨炸6地紅到發紫

「被超哥趕出來了…」YTR吃鐵板燒遭警驅離

日16歲女高中生追偶像「化身流鶯」！價碼曝

僑光科大「系主任」竟僅國中學歷！　囂張妻自稱地下校長

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

韓網美遭性侵！變態躲門外襲擊畫面曝

即／陸發航行警告　牛山島明實彈射擊

柯文哲密令「Orange 京華出境」　橘子返台2天內幕曝光

《全明星》29歲男神瘋傳「老婆有了才早婚」

孫無照奪3命　外祖父最糟下場曝光

張菲擁「上千張鴻海股票」

NanaQ男友曝情斷原因「認愛前就想分手」

更多

最夯影音

更多

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面