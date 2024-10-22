「26共識」暗示「阿陸」？羅文嘉：不是什麼台語、客語諧音

▲海基會秘書長羅文嘉參觀「26據點」。（圖／記者蔡紹堅翻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會秘書長羅文嘉日前在馬祖「26據點」提出「26共識」，盼能與對岸一同談出新共識，但卻被某媒體在社論中質疑，是以客語諧音暗示「阿陸」。對此，羅文嘉強調，提出這四個字不是什麼台語或客語的諧音，是他在參訪「26據點」時有感而發，「不管叫26、88或任何數字，其實都不是重點，重點是雙方都同意，真實且具體清楚的才叫共識。」

羅文嘉21日在電台接受主持人周玉蔻專訪，他提到，兩岸雙方要多瞭解才能避免誤解，了解的過程不一定能馬上找到共識，但是至少可以知道彼此為什麼這樣想，「海基會的角色，就是想辦法透過交流互動，讓雙方三十幾年來解決不了的政治爭議，能夠有被理解和解開的空間跟機會。」

對於「26共識」一事，賴總統是否事先知情。羅文嘉說，提出這四個字並非來自賴總統的授意，也不是什麼台語或客家話的諧音，而是他在縣府導覽下參訪「26據點」，這個據點是過去軍事炮陣地所轉型的文化景點，「從軍事用途到和平藝術是一個進步的轉型，這是我們的進步，也是兩岸的未來的方向。」

羅文嘉強調，他是因此有感而發，才會說如果海協會能夠來到26據點，一起討論出雙方都同意的共識，那個共識才叫共識。

羅文嘉指出，不管叫26、88或任何數字，其實都不是重點，重點是雙方都同意，真實且具體清楚的才叫共識，「不是像九二共識，既不存在又是虛構，然後把它當成雙方的解釋不同，再把它當成兩岸的政治基礎，這個並不足以作為討論台灣和中國大陸未來。」

羅文嘉提到，台灣的核心利益有兩個，第一個是中華民國主權存在的事實，第二個是確保自由民主的生活方式。如果接受所謂「九二共識」，也就是接受一個中國，而一個中國就是中華人民共和國、就沒有中華民國，那等於我們放棄了主權與自由民主的生活方式，「那就是陷後代子孫於不義，我們這一代人不能做出這種結果。」

羅文嘉強調，「我們的門永遠開著，但開門的前提是不能造成中華民國主權以及台灣自由民主體制，這兩個基本核心利益任何的損壞。」

▼羅文嘉登上大坵島，提議送梅花鹿給對岸，取名「和和、平平」。（圖／記者蔡紹堅攝）

