羅文嘉拋兩岸協商「二六共識」　藍委：相關版本可以拿出來

▲立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉昨日拋出，兩岸可以在馬祖南竿的「二六據點」，重啟談判，並談出「二六共識」。對此，國民黨立委洪孟楷今（16日）開酸，「二六共識」在哪裡？在他們的想像裡嗎？如果海基會有相關討論，可以把版本拿出來，凝聚台灣內部共識。

羅文嘉昨天下午前往連江縣政府，拜會副縣長陳冠人，並前往馬祖的「二六據點」參訪。羅文嘉也在參訪過程中有感而發，稱「九二共識」是30幾年前的架構，要談未來30年甚至300年的關係已過時，歡迎海協會來「二六據點」，談「二六共識」，會更有前瞻性。

洪孟楷質疑，「二六共識」在哪裡？在他們的想像裡，還是在現在的任何一個共識裡？他強調兩岸就是要溝通、兩岸就是要交流，在民進黨政府執政之下，就是要找出方法跟對岸交流，對岸也要找方法跟台灣交流 ，但不是單方面提出想法。

洪孟楷說，如果說真的，陸委會有相關討論的話，把版本拿出來，凝聚台灣內部的共識，這一些都可以談，但重點還是溝通，用溝通代替對抗、對戰，讓台灣2350萬人更能夠遠離戰爭陰影。

國民黨立委牛煦庭也說，如果民進黨政府跟北京當局沒有互信的溝通管道，你去談什麼共識呢？要談成新共識是有困難的，但他們樂觀其成，「若能穩定兩岸局勢當然很好，但問題是有沒有辦法做到，我個人是比較保守看待」。