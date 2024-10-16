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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

30年前找詹宏達寫《春天的花蕊》　羅文嘉清唱：史上最棒選戰歌！

記者蔡紹堅／大坵報導

替前總統陳水扁打造競選歌曲《春天的花蕊》的知名音樂家詹宏達15日因肝癌逝世，享壽67歲。過去負責陳水扁競選文宣，目前擔任海基會秘書長的羅文嘉表示，詹宏達是有理念的音樂人，在那個時代就敢幫民進黨寫歌，「即使是30年後的現在，我還是覺得這是有史以來最棒的選戰歌曲！」

羅文嘉16日參觀馬祖大坵島時接受媒體採訪，他提到，昨天朋友傳來詹宏達過世的消息，他感到非常震驚難過，雖然知道詹宏達的身體狀況不是很好，但總覺得不應該走那麼快。

▼詹宏達辭世，享壽67歲。（圖／翻攝自詹宏達臉書）

▲▼「春天的花蕊」作曲詹宏達辭世 享壽67歲。（圖／翻攝自詹宏達臉書）

羅文嘉說，他跟詹宏達相識是因為1994年的第一次台北市長民選，當時他負責陳水扁的文宣，一直覺得台灣的競選歌曲可以從悲情走向歡樂，從失望走向希望，所以就先找了路寒袖來作詞，路寒袖又推薦他找詹宏達作曲。

羅文嘉提到，會找這兩人，是因為有一次他在開車時，從廣播上聽見兩人一起創作的一首潘麗麗的台語歌曲，「我聽了就覺得，怎麼能有這麼優美的台語歌曲，所以就找他們兩人來創作競選歌曲，並請潘麗麗來演唱。」

羅文嘉說，當時創作了兩首歌，一首是《春天的花蕊》，一首是《台北新故鄉》，兩首各有代表的意義，《台北新故鄉》代表台北第一次市長開放民選，《春天的花蕊》希望透過陳水扁的愛情故事，來講所有人的愛情故事，「對愛情的夢想，正如我們對國家和城市的夢想一樣，強調歡樂和希望。」

▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼羅文嘉提議送梅花鹿給對岸！取名「和和平平」象徵「和平之鹿」。（圖／記者蔡紹堅攝）

羅文嘉提到，他記得張宏達當年作曲時，他告訴對方希望能有歡欣鼓舞、充滿期待的感覺，然後還說想要有小喇叭獨奏的元素，結果沒過幾天張宏達就把歌寫好了，歌詞「春天的花蕊滿山坡，有你才會有希望」，真的是把他們想表達的情感發揮得淋漓盡致。

羅文嘉也在現場唱了一小段《春天的花蕊》，他強調，這件事在那個時代很不容易，當年民進黨還是一個比較小的政黨，從來沒執政過，很多人因為當時的黨國主義，對民進黨還是會保持一點距離，或心裡害怕，很多音樂人可能支持或認同，可是不敢站出來幫民進黨寫歌，「詹宏達當時就說他支持，這是他的信仰，是他的價值，就做了，對我來說，他真的是有理念的音樂人。」

羅文嘉還說，即使經過30年了回頭再看，他還是覺得這是有史以來最棒的選戰歌曲，不只是口號，而是把感情與價值都寫出來了，「雖然張宏達離開了，但相信他的作品、歌曲會一直流傳下去，讓大家更加懷念他。」

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