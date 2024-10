驚悚瞬間！整疊行李「捲入飛機引擎」　瞬間絞碎滿天飛

▲客機引擎把行李給絞碎,殘骸碎片滿天飛。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

美國芝加哥奧黑爾國際機場(O'Hare International Airport)上演驚悚畫面,一架波音787-9客機在跑道滑行時,把一個航空貨運盤櫃(ULD)捲入引擎,並且瞬間絞碎,殘骸與碎片滿天飛舞,散落在停機坪的畫面,都被鏡頭捕捉下來。

《每日郵報》等外媒報導,這起事件發生在17日下午4時左右。一個航空貨運盤櫃未妥善固定,先被第一架客機噴出的氣流推著走,隨即被第二架客機的引擎吸入。航空貨運盤櫃是一種航運設備,能夠集中裝載貨物及行李,提高運輸效率。

CCTV Visuals : This is how the American Airlines Boeing 787-9 plane (N834AA) Number Two engine (Genx-1B) ingested an unsecured cargo container (AKE type ULD) on the Taxiway Bravo at the Chicago O'Hare International Airport (ORD) on 17 October 2024.



Aircraft is grounded at the… pic.twitter.com/OtquiIWOtM