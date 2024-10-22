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驚悚瞬間！整疊行李「捲入飛機引擎」　瞬間絞碎滿天飛

▲▼驚悚瞬間！整疊行李「捲入飛機引擎」　瞬間絞碎滿天飛。（圖／翻攝X）

▲客機引擎把行李給絞碎，殘骸碎片滿天飛。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國芝加哥奧黑爾國際機場（O'Hare International Airport）上演驚悚畫面，一架波音787-9客機在跑道滑行時，把一個航空貨運盤櫃（ULD）捲入引擎，並且瞬間絞碎，殘骸與碎片滿天飛舞，散落在停機坪的畫面，都被鏡頭捕捉下來。

《每日郵報》等外媒報導，這起事件發生在17日下午4時左右。一個航空貨運盤櫃未妥善固定，先被第一架客機噴出的氣流推著走，隨即被第二架客機的引擎吸入。航空貨運盤櫃是一種航運設備，能夠集中裝載貨物及行李，提高運輸效率。

根據畫面，航空貨運盤櫃上的行李箱被當場撕碎，包括乘客個人物品等碎片，全都噴飛或者散落跑道上。儘管機體嚴重受損，幸好機上283名乘客、12名機組人員均未受傷。

美國航空公司（American Airlines）證實，47號航班從倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）返抵芝加哥，滑行至登機口時，通報了引擎損壞，「這架飛機已經停飛，以利接受維修團隊檢查。安全是我們的最高優先要務，我們感謝團隊成員的專業精神及客戶的體諒。」美國聯邦航空總署（FAA）也正在調查這起事故。

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