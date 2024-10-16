星宇機票全航線85折起　4航空線上旅展促銷一次看

▲星宇航空線上旅展今開跑至11月18日，官網及APP全航線機票享85折起。（圖／星宇航空）

記者蔡亞樺／台北報導

各家航空公司線上旅展開跑，星宇航空今宣布即起至11月18日，官網及APP全航線機票享85折起，港澳線更祭出8折的限時折扣。長榮、中華航空及國泰航空的線上旅展，也陸續推出各式促銷，回饋旅客。

星宇航空指出，即日起至11月18日23:59，全航線85折起優惠，港澳線更下殺8折起，此次結合社群活動，10月21日至11月18日，在LINE上參加「星探調查局」活動並完成問券，就有機會抽中亞洲區不限航點的經濟艙來回機票。

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此外，即日起凡單筆消費滿1萬元，11月1日至11月4日至星宇航空ITF旅展現場攤位，出示購買憑證或電子機票，參加「滿額抽盲盒」，獎項包含亞洲區不限航點商務艙來回機票、不限航點經濟艙來回機票，以及星野住宿券每日限量100份等。

▲星宇航空2024ITF線上旅展上線，即日起至11月18日全航線限時85折起。（圖／星宇航空提供）

星宇航空表示，10月21日至11月18日推出專屬聯名卡優惠，凡持玉山星宇航空聯名卡於官網或 App 訂購台北出發到熊本機票，輸入優惠代碼「ITFKMJ1500」，享限量2000份的1500元折扣！適用開票日期為2024年10月21日至11月18日；適用旅行期間為2024年10月27日至2025年01月15日。

長榮航空線上旅展從即日起至11月15日登場，機票促銷包括桃園-澳門來回未稅價2401元起、桃園-香港來回未稅價2692元起、桃園-首爾來回未稅價5665元起、桃園-巴黎來回未稅價2萬2865元起、桃園-舊金山來回含稅價2萬6703元起。

▲長榮航空線上旅展祭出最低73折的機票優惠。（圖／長榮航空提供）

長榮航空表示，即起至11月15日在官網購票，可獲得2025年各區域「無限次」機票抽獎資格，10月25日起周周抽出一名全年無限次數經濟艙機票得主，包括10月25日抽出東南亞航線、11月1日抽出東北亞航線、11月8日抽出歐美航線，以及11月20日將祭出最大獎，抽出全球不限航點機票。

中華航空線上旅展也從即起開跑至11月15日，全航線77折起優惠，包括東京9210元起、北海道1萬4000元起、美國洛杉磯2萬2231元等，以上皆為未稅價。消費者於活動期間購買機票，有機會抽到北美、歐洲、東北亞、東南亞與香港的任選航點商務艙機票。

▲中華航空線上旅展自即日起開跑至11月15日，全航線77折起優惠。（圖／華航提供）

國泰航空線上旅展於即日起至11月15日，全球67個航點包括中國大陸、東南亞、北美等，推出85折起優惠，預訂香港、東京及名古屋等熱門航點，2人或以上成人同行享8折優惠，並同步推出會員專屬優惠。

▲國泰航空推出線上旅展，最優享8折優惠。（圖／國泰航空提供）