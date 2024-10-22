吸毒男精神錯亂誤把好友當色狼　狂刺93刀奪命！二審判15年

▲男子吸毒後，持刀殺害自己的好友。二審仍判刑15年。（圖／pixabay）



記者吳銘峯／台北報導

新北市新莊區林姓男子到好友租屋處借宿，2022年8月間，林男吸食咖啡包毒品2包後，出現異狀。好友擔心，特意留在家照顧，沒想到林男卻精神錯亂，誤把好友當成色狼，持折疊刀狂刺好友93刀殺害。一審將林男判刑15年，案經上訴，高等法院二審仍判刑15年。可上訴。

判決指出，現年25歲的林男，與死者從國中時期就是好友，案發於2022年8月間，前一天晚上林男到好友租屋處借宿。第二天林男施用含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮之毒品咖啡包2包。好友原本約了石姓女友一同外出，但他發覺林男有異，想留在家中看顧林男，因此打電話請女友前來租屋處。

到了傍晚，林男與石姓女友均睡著，但石姓女友睡夢中聽到林男竟對男友大吼「你為什麼要離我女朋友那麼近」，接著2人開始扭打。之後林男抓起折疊刀，朝好友一陣猛刺，好友倒地；過程中女子一度要拿被害人手機報警，但遭林男出手打掉手機。林男持續攻擊，最後才罷手呆坐在地上。女子上前檢查男友的呼吸心跳，發現男友已經沒了氣息，趕緊打電話叫救護車並報警，但最後男友仍不治身亡。

警方到場後，林男隨即表示，好友不明原因自殺「他自己用受傷，拿刀」、「他自己拿刀插自己啊」。但員警判斷現場有打鬥跡象，轉而詢問女子，女子說出全案，員警隨即逮捕林男。檢方聲請羈押獲准，並提起公訴。

一審法院審理後，林男雖曾以吸毒導致行為時失去辨識行為違法的能力，請求免刑或減刑。但法院根據女子供述的狀況，以及松德醫院鑑定的結果，認定林男雖有輕度智能障礙，但並未因吸毒影響到其辨識能力，因此認定他必須負擔完全刑責，判處有期徒刑15年。

案經上訴，高等法院22日二審宣判，高院認為一審認事用法並無違誤，駁回上訴，仍維持15年的刑度。