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女友髮圈一直消失！他在家「地毯式搜索」成果超驚人

▲▼相親,女友,交往,告白,曖昧,渣女,海后,公主病,貴婦,下午茶,背心,詐騙,約會,AA制,分手,交友軟體,擇偶,單身,脫單。（示意圖／記者周亭瑋攝）

▲女友抱怨髮圈不斷消失，男子在家中地毯式搜索，成果超驚人。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／柯振中報導

愈常用到的東西愈容易找不到！一名男子與女友同居一年，期間發現女友的髮圈常常失蹤，女友也因此抱怨「怎麼又消失了」。沒想到他進行地毯式搜索後，竟在住處找到了大量髮圈，逗趣的經歷曝光後，讓不少人笑了出來、同時也深有感觸。

這名男子在Dcard上分享，他與女友同居剛滿一年，這段時間內發現，女友的髮圈總是神秘失蹤，女友本人也不斷抱怨，為何明明有收好，卻又莫名其妙消失。

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▲▼網友的女友抱怨髮圈一直消失，他在家中找出超多條。（圖／翻攝Dcard）

▲網友的女友抱怨髮圈一直消失，他在家中找出超多條。（圖／翻攝Dcard）

聽了許多次抱怨後，男子實在忍受不了，決定趁著女友不注意的時候，在家中地毯式搜索，將失蹤的髮圈全部找出來。沒想到，最後男子找到髮圈的地點眾多，包含陽台、櫃子、椅子床底、浴室及電腦架下方，一共找到了9條髮圈。

男子收集完這些髮圈，拿到女友面前，對方當場笑了出來，而他只能默默祈禱，希望短時間內不會再聽見髮圈不見的抱怨。

逗趣的經歷在網路上引起討論，不少女網友深有同感，對此留言直呼，「立馬傳給男友，請他效仿一起找髮圈」、「蛤？你不知道髮圈是動物嗎？他們會自己到處走動」、「我的襪子也不見了，可以幫忙找嗎」、「除了髮圈，髮夾也很容易不見欸！女生的困擾真多」、「只有我覺得好好玩嗎？超像在玩RPG。」

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