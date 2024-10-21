鐵鎚猛擊妻頭部20下致死再追殺兒！彰化火爆男判19年定讞

▲余男（左）持鐵鎚擊殺妻子後，又衝超商追殺兒子。（資料圖／民眾提供）

記者吳銘峯／台北報導

彰化62歲余姓男子因印尼籍妻子衝動性消費又向外借貸，再加上兒子要求裝設冷氣，備感經濟壓力，竟在去年7月間爆發，在家先持鐵鎚攻擊17歲的兒子，妻子發現後制止，結果妻子反而遭余男爆頭擊殺。余男隨後追擊逃生的兒子，兒子滿身血衝進超商求救，店員制止余男後，讓兒子撿回一命。最高法院審理後，將余男判刑19年定讞。

判決指出，余男家中經濟狀況不佳，為列案的低收入戶，再加上45歲的印尼籍妻子有衝動性消費的問題，甚至還向地下錢莊借貸，讓家裡經濟雪上加霜。案發前，有輕度身心障礙的兒子還提議要裝設冷氣，讓余男備感經濟壓力。

案發於去年7月5日，傍晚5點多，余男趁著兒子回家坐在客廳時，拿出於藏的鐵鎚，攻擊兒子頭部，兒子頭部立刻爆血。妻子剛好返家，立刻衝上去制止，余男則轉而攻擊妻子；妻子取出電話報警，但余男仍不罷手，不斷攻擊妻子頭部，妻子頭部受有20幾處嚴重之傷害，倒地身亡。兒子則趁機逃出。

余男殺妻後，將目標轉到兒子身上，出門追擊兒子，2人一路拉扯，少年衝進超商內躲避，店員制止余男；另外路人也報警，警方迅速到場。新聞畫面曝光後，震驚社會。余男遭檢方羈押獲准，之後提起公訴。

一審法院認定余男犯下犯「殺人罪」及「成年人故意對少年犯殺人未遂罪」，分別判處有期徒刑14年、11年，應執行有期徒刑24年。案件上訴二審，高等法院台中分院審理後，僅撤銷「成年人故意對少年犯殺人未遂罪」刑的部分，改判有期徒刑8年10月，最後也改定執行刑為19年。全案再上訴，最高法院21日駁回上訴定讞。