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社會 社會焦點 保障人權

高雄大寮眷村拆除爆輕生憾事　承租戶地檢署怒告：市府殺人

▲▼大寮眷村住戶告市府 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲大寮眷村承租戶到地檢署告市府殺人。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市地政局土地開發處15日拆除大寮區「影劇七村」老舊眷村地上物時，傳出住戶李姓男子（61歲）在屋內輕生，並在門上留下詛咒字句的憾事；目前還住在該處的多名住戶和社運團體，今（21）日到高雄地檢署按鈴提告，控告高市府殺人，住戶們痛批市府「官僚殺人」，不願對他們安置逕行強拆，害死住戶，希望李姓男子是最後一名犧牲者。

「影劇七村」屬於第81期市地重劃區，位於大寮，高雄市地政局15日執行拆遷工程時，發現1名李姓獨居男子死於舊眷村空屋，並在門口寫上「拆我屋者全家必死」詛咒字眼。

▲大寮拆遷工程傳出死亡案件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲大寮拆遷工程傳出死亡案件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市地政局指出，該重劃區大部分是軍方所屬的公有土地，工程2020年2月19日動土，李姓男子的建物坐落於公有土地上，因進行重劃工程需先拆遷，相關拆遷補償費救濟金已於2021年12月1日及2022年12月7日領取完畢，依規即得執行拆遷，不料卻發生憾事。

據了解，目前住在「影劇七村」還有4、5戶，大約10名民眾，住戶們今日上午在台灣居住正義關懷聯盟等社運團體的陪同下，前往高雄地檢署按鈴控告高市府殺人。

▲▼大寮眷村住戶告市府 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲大寮眷村承租戶拿出租約痛批市府。（圖／記者陳宏瑞攝）

住戶代表表示，他們當初都是向國有財產署承租該處土地和房屋，租期到2027年底為止，但高市府在租約還沒到期前，就逼他們搬走，還斷水斷電，而且沒有任何安置計畫，根本是逼他們走上絕路。

台灣居住正義關懷聯盟指出，居住權是基本人權，在李男輕生的憾事發生後，地政局對外雖表示遺憾，但也強調拆遷補償費救濟金已分2次發放，以此來合理化其拆除作業，但高雄市政府恐已違法，因此呼籲市府停止強制驅離、展開誠摯協商、保障居住權。

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