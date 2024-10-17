易建聯性交易疑雲「女主角」澄清：不是我　10分鐘後帳號註銷神隱

▲「京城喬姐」李金金。（圖／翻攝微博）

大陸中心／綜合報導

大陸籃壇傳奇球星易建聯今（17）日捲入性交易疑雲，遭不知名人士爆料與跨性別者（TS）開房間，事後還付了1500元美金（約4.83萬元新台幣）。對此，易建聯本人尚未出面回應，反倒是這名跨性別者「女主角」在《小紅書》上發文澄清稱，「易建聯女主人公不是我，大家不要造謠揣測...。」讓整起事件更加撲朔迷離。

▲被指涉為易建聯性交易「女主角」的京城喬姐發文澄清。（圖／翻攝微博）

據了解，被指涉為「女主角」的跨性別者是一名知名網紅，本名李玉程，網名為「李金金」、「李雨喬」，因此，又被稱為「京城喬姐」。李金金在微博上擁有4.9萬粉絲，6.6萬個讚，也是微博認證的「大V」，但因違反社群規定被「永久禁言」。

▲李金金微博被永久禁言。（圖／翻攝微博）

李金金在社群常以時尚穿著扮相拍攝短片，如不留神，會以為他是一名時尚名媛，不過，他的真實身份卻是一名「女裝大佬」，她曾因以女裝打扮進入女廁被行政拘留，也曾透露自己並未做「跨性別手術」，因此讓外界質疑其女裝扮相的動機。

易建聯事件爆發後，李金金在《小紅書》的個人帳號上發文稱，易建聯女主人公不是我，大家不要造謠揣測，「如對我本人有其他影響，我將會用法律手段維護自身的個人權益，該圖片模糊聊天紀錄為偽造，並非我本人自己的微信頭像！」

▲李金金為「女裝大佬」的跨性別者。（圖／翻攝微博）

李金金的發文讓不少輿論認為「易建聯性交易事件」或真的是遭人設計，不過，也有網友發現，李金金發文後不到10分鐘，帳號隨即被註銷，搜尋不到，也讓整起事件更加「霧裡看花」，只能等待易建聯親自出面解開種種謎團。