　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

易建聯性交易疑雲「女主角」澄清：不是我　10分鐘後帳號註銷神隱

▲被指涉為易建聯性交易「女主角」的京城喬姐發文澄清。（圖／翻攝微博）

▲「京城喬姐」李金金。（圖／翻攝微博）

大陸中心／綜合報導

大陸籃壇傳奇球星易建聯今（17）日捲入性交易疑雲，遭不知名人士爆料與跨性別者（TS）開房間，事後還付了1500元美金（約4.83萬元新台幣）。對此，易建聯本人尚未出面回應，反倒是這名跨性別者「女主角」在《小紅書》上發文澄清稱，「易建聯女主人公不是我，大家不要造謠揣測...。」讓整起事件更加撲朔迷離。

▲被指涉為易建聯性交易「女主角」的京城喬姐發文澄清。（圖／翻攝微博）

▲被指涉為易建聯性交易「女主角」的京城喬姐發文澄清。（圖／翻攝微博）

據了解，被指涉為「女主角」的跨性別者是一名知名網紅，本名李玉程，網名為「李金金」、「李雨喬」，因此，又被稱為「京城喬姐」。李金金在微博上擁有4.9萬粉絲，6.6萬個讚，也是微博認證的「大V」，但因違反社群規定被「永久禁言」。

▲被指涉為易建聯性交易「女主角」的京城喬姐發文澄清。（圖／翻攝微博）

▲李金金微博被永久禁言。（圖／翻攝微博）

李金金在社群常以時尚穿著扮相拍攝短片，如不留神，會以為他是一名時尚名媛，不過，他的真實身份卻是一名「女裝大佬」，她曾因以女裝打扮進入女廁被行政拘留，也曾透露自己並未做「跨性別手術」，因此讓外界質疑其女裝扮相的動機。

易建聯事件爆發後，李金金在《小紅書》的個人帳號上發文稱，易建聯女主人公不是我，大家不要造謠揣測，「如對我本人有其他影響，我將會用法律手段維護自身的個人權益，該圖片模糊聊天紀錄為偽造，並非我本人自己的微信頭像！」

▲被指涉為易建聯性交易「女主角」的京城喬姐發文澄清。（圖／翻攝微博）

▲李金金為「女裝大佬」的跨性別者。（圖／翻攝微博）

李金金的發文讓不少輿論認為「易建聯性交易事件」或真的是遭人設計，不過，也有網友發現，李金金發文後不到10分鐘，帳號隨即被註銷，搜尋不到，也讓整起事件更加「霧裡看花」，只能等待易建聯親自出面解開種種謎團。

ET快訊
金價飆漲！　多人淘金畫面曝
快訊／京華城案唯一認罪！朱亞虎確定關押2個月
掏空馬拉松600萬經費　前會長陳屍BMW
奇蹟！　彰化9歲小妹妹「長肉了」
「世界最美」她剪成超短髮　「胸前只有一塊布」火辣側乳全都露
快訊／台中騎士逆向　對撞公車慘死
快訊／高雄死亡車禍　騎士慘死
曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍
性侵6幼童　毛畯珅狠瞪態度高傲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

全紅嬋假期後臉變「圓潤」了！她笑：知道回來要減重，所以吃很多

易建聯性交易疑雲「女主角」澄清：不是我　10分鐘後帳號註銷神隱

陝西發現煙滅2000年「蔡倫廟」遺址處　填上「白水四聖」最後拼圖

狂撫摸大腿！女子上駕訓班遭教練性騷擾　她崩潰：怕拿不到駕照

陸住建部：房市已開始築底　10月數據一定「積極樂觀」

陸中央穩房市推政策「組合拳」　賦予地方限購限售等調整自主權

融創中國擬配股集資還債　但杯水車薪

國台辦已收數百條「台獨舉報」　陸委會：很多人可能會無端被捲入

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜　「TS」跨性別者拿身份證舉證

河南45歲男「當街殺人」致2死1傷　警：嫌犯逃亡時畏罪自殺

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

兒子被媽訓練問初衷是什麼　2人幹話滿滿「成為彭于晏」

蔡依林聽「明年計畫」反應超Q　蘇格蘭豔遇牛.羊：冷漠的我喜歡

前所未見！發射台接助推火箭　SpaceX首用機械手臂回收

全紅嬋假期後臉變「圓潤」了！她笑：知道回來要減重，所以吃很多

易建聯性交易疑雲「女主角」澄清：不是我　10分鐘後帳號註銷神隱

陝西發現煙滅2000年「蔡倫廟」遺址處　填上「白水四聖」最後拼圖

狂撫摸大腿！女子上駕訓班遭教練性騷擾　她崩潰：怕拿不到駕照

陸住建部：房市已開始築底　10月數據一定「積極樂觀」

陸中央穩房市推政策「組合拳」　賦予地方限購限售等調整自主權

融創中國擬配股集資還債　但杯水車薪

國台辦已收數百條「台獨舉報」　陸委會：很多人可能會無端被捲入

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜　「TS」跨性別者拿身份證舉證

河南45歲男「當街殺人」致2死1傷　警：嫌犯逃亡時畏罪自殺

越南瘋狂非法填海築島　威脅南海和平又破壞海洋生態

南非不給協商！　令我國駐處10／30搬離首都

高雄市消防局對全市醫療院所進行消防安全檢查　防範火災事故

黑豹旗／南崁女棒撐到4局不敵平鎮　教頭滿意：失分比中正預校少

巴貝多籍貨輪擱淺抽完殘油　航港局：評估海洋影響最低移除方案

3大咖啡品牌撤出公益路　下家「無縫接軌」洗牌商圈業態

雲嘉南庇護工場成果展 　助身心障礙朋友穩定就業

李雅英自爆「暈船」的秘密　熱愛這位男星恐成全民公敵

黑糖珍珠+鬼椒紅醬！達美樂「辣魔黑珍珠披薩」萬聖節限定吃

英國首相「中國圍台軍演不利於和平穩定」　在野黨魁要求譴責北京

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

大陸熱門新聞

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜 「TS」跨性別者拿身份證舉證

習近平赴福建考察談兩岸融合發展

18歲女主播奔現「榜一大哥」　被騙9萬怒報警！男友竟是魯蛇大叔

梅艷芳母申請破產！曾多次爭女兒巨額遺產

中國留學生尋求「代寫論文」遭美遣返

陸多名千萬級網紅復出 「辛巴」影片三連發！單膝下跪宣佈回歸

收割玉米「一堆村民跟在後面撿」 農戶怒拿連發煙火掃射

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

國台辦收數百條「台獨舉報」　陸委會示警

陝西發現煙滅2000年「蔡倫廟」遺址處 填上「白水四聖」最後拼圖

鮮肉武僧吃人妻！禪修整晚、用完多盒保險套

易建聯性交易疑雲「女主角」澄清：不是我 10分鐘後帳號註銷神隱

3歲娃陰道出血 媽懷疑：在幼稚園遭性侵

女子上駕訓班遭教練猥褻 她哭：怕拿不到駕照

更多熱門

相關新聞

琵琶女神遇違停刮車門「遭疑闖紅燈」！　丘涵滿頭問號：笑出來

琵琶女神遇違停刮車門「遭疑闖紅燈」！　丘涵滿頭問號：笑出來

「琵琶女神」丘涵是女子國樂樂團「無双樂團」前琵琶手，近年跨足YouTube領域的她，平時除了會拍片與分享日常之外，同時也不忘會透過社群與粉絲互動。最近她就IG限動發文透露車門被違停車給刮傷，甚至還遭對方質疑闖紅燈，讓她感到滿頭問號：「我當下笑出來。」

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜 「TS」跨性別者拿身份證舉證

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜 「TS」跨性別者拿身份證舉證

賣原味「200元腳踩吐司」被轟爆！女Coser甜笑回應了

賣原味「200元腳踩吐司」被轟爆！女Coser甜笑回應了

呱吉酸歌詞　Marz23寫歌回擊：優越仔

呱吉酸歌詞　Marz23寫歌回擊：優越仔

惡父找應召女「逼13歲兒」破處　還逼迫吸毒

惡父找應召女「逼13歲兒」破處　還逼迫吸毒

關鍵字：

籃球易建聯性交易跨性別網紅京城喬姐李金金嫖娼

讀者迴響

熱門新聞

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

大S拍賣汪小菲1680萬名車！　法院公開展示

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜 「TS」跨性別者拿身份證舉證

八點檔女神深夜宣布結婚！許蓁蓁拍婚紗「霸氣摟新郎」

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

大飛認愛了「女方身份曝光」！

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

果粉快更新！　發票載具回來了

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

獨家／21萬人注意！富邦兩檔高息ETF大變　改月配增納平準金

更多

最夯影音

更多

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面