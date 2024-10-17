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大陸 大陸焦點 特派現場

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜　「TS」跨性別者拿身份證舉證

▲微博瘋傳大陸知名籃球球星易建聯疑被爆出與TS跨性別者性交易。（圖／翻攝微博）

▲微博瘋傳大陸知名籃球球星易建聯疑被爆出與TS跨性別者性交易。（圖／翻攝微博，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸籃球界今（17）日爆出「驚天八卦」，有網友爆料稱，身高212公分的籃球明星易建聯與一名「TS」（跨性別者）發生性交易，這名跨性別者還收了1500元美金（約4.83萬元新台幣）。由於爆料者還貼出疑似易建聯的裸照和身份證，頓時成為輿論熱議焦點，不過，這條資訊雖在各籃球博主間瘋傳，卻未得到任何官方證實，有待商榷。

▲微博瘋傳大陸知名籃球球星易建聯疑被爆出與TS跨性別者性交易。（圖／翻攝微博）

易建聯的八卦消息一早便在微博上瘋傳，網友貼出包括對話紀錄等的數張照片，其中，一張全裸彎腰的照片，男主角的身高比例，疑似為易建聯，讓外界看傻了眼。

此外，該則爆料還貼出一張疑為易建聯本人的「身份證」，上面不僅有易建聯的大頭照，還有著出生年月日，其餘資訊則被擋住。照片中，易建聯的身份證號碼是和選秀時報出的1987年相同，不過，有網友翻出易建聯的社保編號，紀錄的身份證為1984年，讓外界不禁懷疑爆料者為捏造事實。

▲微博瘋傳大陸知名籃球球星易建聯疑被爆出與TS跨性別者性交易。（圖／翻攝微博）

對於這則爆料，大陸各知名籃球博主紛紛轉發，也有部分輿論稱，照片裡的易建聯和身份證都是被P圖生成，懷疑背後發佈者動機不單純，整起事件也在重重疑雲中，真實度令人存疑，靜待本人出面澄清說明。

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