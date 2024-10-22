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太平洋國際龍舟節參賽隊伍破紀錄　奪4冠花蓮成最大贏家

▲▼2024花蓮太平洋國際龍舟節歷經三天賽程，劃下完美句點。（圖／花蓮縣體育會提供，下同）

▲▼2024花蓮太平洋國際龍舟節歷經三天賽程，劃下完美句點。（圖／花蓮縣體育會提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

2024花蓮太平洋國際龍舟節歷經三天賽程，劃下完美句點。花蓮縣體育會在壽豐鄉鯉魚潭國家風景區舉辦頒獎暨閉幕典禮，選手互道珍重，相約明年再見。花蓮縣立體育中學在500公尺及200公尺公開組獲得雙冠，同樣也是來自花蓮的花蓮縣Mr.CaNoe Taiwan在混合組的500公尺和200公尺拿下兩個冠軍，表現相當優秀。

▲▼2024花蓮太平洋國際龍舟節歷經三天賽程，劃下完美句點。（圖／花蓮縣體育會提供，下同）

花蓮太平洋國際龍舟節九年前初辦，參賽隊伍只有27隊，隨日著蓮縣政府力推運動觀光且打造專屬的體育賽事品牌，包括龍舟在內等運動賽事逐漸廣為人知，每年報名參賽人數均以倍數成長。以太平洋國際龍舟節為例，去年參賽隊伍有155隊兩千多人，今年報名隊數再破紀錄，包括國外參賽隊伍在內總計有212隊三千三百多人。

▲▼2024花蓮太平洋國際龍舟節歷經三天賽程，劃下完美句點。（圖／花蓮縣體育會提供，下同）

▲▼大會在壽豐鄉鯉魚潭國家風景區舉辦頒獎暨閉幕典禮，選手互道珍重，相約明年再見。

花蓮縣體育會理事長汪錦德感謝來自菲律賓及馬來西亞的國際裁判協助賽事進行，同時也感謝來自國內外212隊選手的熱情響應，他說，2026世界俱樂部龍舟賽事將在花蓮舉辦，歡迎大家共襄盛舉。

▲▼2024花蓮太平洋國際龍舟節歷經三天賽程，劃下完美句點。（圖／花蓮縣體育會提供，下同）

太平洋國際龍舟節競賽項目包括12人級小型龍舟500公尺直道競速、12人級小型龍舟200公尺直道競速，500公尺有52隊參賽，200公尺則有160隊，組別包括公開組、混合組、女子組。一連三天，參賽隊伍在鯉魚潭全力以赴奮力開划，歷經預賽、複賽、半決賽、排名賽之後，今天以決賽見真章。

▲▼2024花蓮太平洋國際龍舟節歷經三天賽程，劃下完美句點。（圖／花蓮縣體育會提供，下同）

第九屆賽事成績，500公尺直道競速公開組前三名為花蓮縣立體育中學、花蓮縣Mr.Hero、國立臺南高級海事水產職業學校，混合組前三名為花蓮縣Mr.CaNoe Taiwan、花蓮縣LEADER、台南市宗發工業股份有限公司，女子組前三名則是台北市Senior Beauty、台南市大亞龍舟、新北市65龍舟女子隊。

200公尺直道競速公開組前三名為花蓮縣立體育中學、健身工廠、Mr.Hero，混合組前三名為花蓮縣Mr.CaNoe Taiwan、健身工廠、Zero，女子組前三名為台灣勇貌龍舟、健身工廠、芙瑞納FEATERA—成億土木。

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