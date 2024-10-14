2024南投世界茶業博覽會閉幕　9天百萬人次、展售2億元雙破紀錄

▲2024南投世界茶業博覽會封茶閉幕．千人手搖飲掀最高潮。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024南投世界茶業博覽會於13日閉幕，縣政府指出，為期9天的活動不僅吸引創新高的破百萬人潮，統計現場展售金額更超過2億元，足足比去年激增2成，周邊經濟活動產值也逾3億元。

茶博閉幕式於昨天下午3點以延續傳統的封茶儀式隆重登場，縣長許淑華、副縣長王瑞德，縣議員林儒暘、蘇昱誠，農糧署主秘陳啓榮、茶改場長蘇宗振、縣農會總幹事曾明瑞、鹿谷鄉農會理事長陳文益等來賓，依序在茶倉陶甕簽名後，貼上「2024南投世界茶業博覽會」紅色封條，宣示今年茶博圓滿成功。

同為本屆創新的「千人手搖飲」活動隨後登場：先由蘇宗振介紹採用的全新品種的「臺茶25號－紫韻」，因富含花青素，只要加上檸檬等酸性成份，綠茶顏色瞬間就變粉紅色，再讓共250組的上千老少民眾體驗「爆打冰塊、蜂蜜檸檬、臺茶25號綠茶」，並以「雪克手搖」成的「粉紅泡泡」創新飲品，各個揮汗忙得不亦樂乎，笑臉歡聲不絕於耳，許淑華也和活動大使高曼容、最新一代的三名茭白筍公主同場示範；現場並搭配舉辦「大口飲茶」及「大力出奇蹟」兩項趣味競賽：邀請現場民眾挑戰競速喝完4000CC茶飲，及單手拿著10公斤茶杯、速飲400CC茶飲。

許淑華說，今年茶博在單日人數、提袋率及一心二夜兩場演唱會吸引近10萬人潮等方面都創新紀錄，統計到第8天就累計達89萬多人參加，感謝南投鄉親和來自各地的「找茶客」熱情相挺，以及鹿谷鄉農會、縣農會等團體的全力投入；許淑華也指出，明年雙十國慶和中秋節相近，預期茶博期間會有兩個3天連假，縣府團隊將更努力充實活動特色內容，讓南投茶博越辦越好、越能讓茶農茶商賺大錢。