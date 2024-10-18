行人友善有新解？文大教授李家儂團隊獲國際學術論文冠軍！

▲文化大學土地資源系教授李家儂帶領研究團隊近期提出嶄新的行人友善空間新模式，獲得國際學術論文冠軍。（圖／文化大學提供）

生活中心／綜合報導

近年行人權益備受各界重視也在網路上廣為討論，如何翻轉台灣「行人地獄」晉升「行人天堂」？文化大學土地資源系教授李家儂帶領研究團隊，結合微型城市與微動交通，提出嶄新的行人友善空間新模式，該計畫的創新及應用潛力強勢獲得國際學術論文評選第一名。

於中國深圳舉行的「2024年廣東省社會科學學術年會－高質量發展形勢下的城市運營與管理會議」匯聚美國、日本、韓國等專家學者參與，吸引超過200篇論文投稿，其中僅有60篇論文獲選進行簡報發表，文化大學研究團隊不僅是唯一來自台灣的參賽隊伍，更爭氣地拿下第1名的殊榮！

[廣告]請繼續往下閱讀...

李家儂教授長期專注於城市規劃與土地資源管理的研究，他所帶領的研究團隊積極探索如何結合微型城市與微動交通，並提出行人友善的空間規劃新模式，為未來城市發展提供了重要的理論指引和實踐方案。

李家儂教授表示，這次獲獎不僅是對他多年研究的肯定，也是對中國文化大學土地資源系整體學術實力的高度評價。他強調，中國文化大學將繼續在城市發展與空間規劃領域進行深入研究，推動學術創新與實踐應用，為全球城市規劃與土地資源管理的挑戰提供更多解決方案。