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韓20歲網美遭性侵！跟蹤狂「門外躲13小時」9秒監視器畫面曝光

▲▼韓20歲網美遭性侵！跟蹤狂「門外躲13小時襲擊」監視器畫面曝光。（圖／翻攝IG）

▲韓國20歲正妹直播主趙芮梨（조예리）。（圖／翻攝IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

韓國20歲正妹直播主趙芮梨（조예리）在IG有15.8萬人追蹤，直播平台上也有百萬關注。沒想到，趙芮梨近日PO出一段門前的監視器畫面，透露自己遭到跟蹤狂性侵，目前已將監視器畫面交給警方。

綜合韓媒報導，趙芮梨18日在IG的限時動態PO出9秒的門外監視器畫面。該畫面顯示，一名男子躲在趙芮梨住處的門外，等趙芮梨將門打開後，立刻上前將趙芮梨推進屋內並壓制趙芮梨。

事後，趙芮梨在直播上還原當時的情況，她打開門時對方就突然衝出，反應過來要大喊「救命」時，也被對方摀住嘴巴，最後遭推倒在地，「之後，我在屋內經歷了一些可怕的事，這很難在Instagram上說明」。

趙芮梨表示，她公布監視器畫面後，有網友質疑她在自導自演，但案發時間是8月28日，她也已經將監視器畫面交給警方了，該影片被確認非捏造且列為證據，目前還未掌握襲擊者的身分。

報導指出，韓國2021年設立《跟蹤騷擾犯罪處罰法（跟騷法）》，2023年被檢方立案的嫌疑人高達1萬438人，2024年截至8月已有8881人被列為嫌疑犯。此外，從2019年到2023年6月的5年間，首爾發生了246起針對獨居女性的入室性犯罪。

▼趙芮梨公布跟蹤狂襲擊的監視器畫面。（圖／翻攝IG）

▲▼韓20歲網美遭性侵！跟蹤狂「門外躲13小時襲擊」監視器畫面曝光。（圖／翻攝IG）

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保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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