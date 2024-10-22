看好桃園發展　日本廚衛miratap青埔開設首間海外展示間

▲miratap與碩源國際總經林國明(左)合作於桃園青埔開設首間海外展示間。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

隨著國人對於住宅品味和身份的重視，專注於住宅設備與建材網路銷售的miratap inc.(總部位於日本)，看好桃園發展，21日正式在桃園青埔開設更名後的首間海外展示間，並與台灣的代理商碩源國際合作於展示間，展出miratap inc包括系統廚房、洗臉盆等約20件優質產品，期為民眾創造出更舒適美好、更安全的居住空間。

miratap副社長津崎宏一指出，該公司產品的設計理念為「讓生活健康、增添樂趣與美麗」。由於台灣氣候潮溼，miratap的廚房流理台、浴室洗臉盆等產品，泰半以不鏽鋼為材質，產品走中高價路線及強調自我風格，吸引更多小資族並和台灣的同業做出市場區隔。

▲miratap的廚衛泰半以不鏽鋼為材質。（圖／記者楊淑媛攝）

碩源國際總經林國明表示，miratap inc.與碩源合作在桃園青埔特區開設約30坪的展示間，將致力於為台灣市場帶來更多創新且實用的住宅設備解決方案，miratap是一家以產品設計美感與高品質聞名的日本住宅設備製造商，值得一提的是，miratap於今年10月更改公司名稱，原品牌名為「sanwacompany」，隨著此次全新品牌形象的推出，彰顯出miratap正式於台灣開展業務新猷的決心。

▲miratap預留輪椅空間的流理台，讓老人坐在輪椅上切、洗、煮料理食物、洗碗。（圖／記者楊淑媛攝）

林國明說，碩源國際僅會引進miratap在日本熱銷的產品，還將根據台灣市場需求進行調整，例如，在日本市場較少推出帶腳座的洗手台，但考量到台灣市場的需求也特別增加了這項配置，還有，台灣即將邁入超高齡化，miratap也有預留輪椅空間的流理台，可以讓老人坐在輪椅上切、洗、煮料理食物、洗碗，以及設計安全的iH爐，讓「不時會忘了關瓦斯」的長者，外出免於擔心受怕，居家生活更安心。