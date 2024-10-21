台南市政府攜手商研院　一起為台南農產拼外銷

▲台南市政府與財團法人商業發展研究院，21日簽署「農業合作意向書」，期望共同將台南優質農漁畜產及其加工品升級為高品質、高附加價值產品，積極拓銷至全球市場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府與財團法人商業發展研究院，21日簽署「農業合作意向書」，期望共同將台南優質農漁畜產及其加工品升級為高品質、高附加價值產品，進一步提升台南農產的國際競爭力，並積極拓銷至全球市場。

黃偉哲市長表示，台灣農產近年受大陸禁輸令、氣候變遷及疫情等外在因素影響農產價格。台南是台灣主要農業產區之一，2023年台南市農業產值為654億元，為將台南農產升級，自解封以來，積極調整農產行銷策略，除鞏固國內市場外，提高海外拓銷比例，並輔導協助農產加工品進入國際市場，帶領農會、農企業、鮮果合作社等廠商至海外參展及推廣，成績顯著。本次與商研院合作，借重其專業，期望能將台南農產推向全球各地。

商研院副院長張皇珍表示，台南市是農業重鎮，也是美食故鄉。商研院很樂意將近兩年輔導黑橋牌香腸及度小月肉燥成功上架菲律賓五星級飯店與高端零售通路，以及日、菲、新、馬、美等11個國家的市場調研與貿易實戰經驗，協助台南農特產品推廣至國際市場。期望此次合作能與台南府城再造400年前的貿易榮景。

台南農產品已在國際市場嶄露頭角，今年版圖擴展至日、韓、星、馬、加拿大、紐西蘭及荷蘭等七國，台南市農業局將努力不懈，吸取各方建議，輔導農民、農會及農企業生產出更符合國際需求的產品，並媒合國際通路貿易商，讓台南農產品在國際發光發熱。