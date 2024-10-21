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「管理時間」不如「管理精力」！三鐵CEO：你不是懶，是能量太低

▲▼上班,職場,同事,工作,辦公室,社畜,員工。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲學習管理時間，更應該「管理精力」。（圖／取自免費圖庫xframe）

記者林育綾／綜合報導

現代人為了高效重視「時間管理」，不過林揚程（Hank大叔）認為，與其管理時間，更應該「管理精力」。由於過去身兼多職，他在42歲時發現心血管老化到52歲，迫使他反思生活節奏，研究精力管理術。他認為「能量是你最好的底牌」，很多人會怪罪自己懶惰，事實上是能量不夠，才沒動力完成目標。

很多人對人生有理想，卻經常將自己燃燒殆盡、容易失眠，早上又掙扎著爬不起來。又或是常因為職場上的鳥人鳥事，而感到焦慮、憤怒，久而久之，覺得生活沒有目標、提不起勁，不曉得人生的意義何在。

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林揚程創立太毅國際顧問公司，後來成為台灣本土最大的企業培訓公司，20多年來為數百家企業提供人才培訓，他也是書粉聯盟創辦人，每年親自領讀50場讀書會。在身兼多職的情況下，他在42歲時發現心血管老化到52歲，迫使他反思生活節奏。透過「精力管理術」，他搖身一變成為鐵人三項、馬拉松的愛好者，完成了戈壁沙漠100公里馬拉松，學會在工作與生活間取得平衡。

他撰寫新書《你不是懶，而是能量低：人生開外掛的精力管理術》提到，應該「管理你的精力，而不是時間；掌控你的生活，而不是被生活所掌控。」

書中不藏私分享「精力管理」心法，幫助人在短時間內產出高品質的工作成果，擁有更多餘裕做自己想做的事；也能更遊刃有餘地處理壓力和挫折，在關鍵時刻展現最佳表現。

善用精力管理的「四大維度」，充飽生命能量電池。第一層是「體能維度」，位於精力管理金字塔的底座，就像是電動車的電池系統。像是適時選擇低GI食物，搭配211餐盤法，維持血糖穩定，更能有效維持充沛精力。

第二層「情緒維度」，為自己創造積極的正向情緒，阻擋外在的負面情緒干擾。面對焦慮、緊張情緒時，想像自己從頭到腳「穿上情緒防護衣」，有助你以理性態度應對挑戰。另外，適度壓力對於提升工作績效具有正面影響，但要隨時觀察自身的「壓力閾值」，進行情緒管理與壓力紓解。

第三層「思維維度」，練習「放空的技術」，讓大腦休息，有助恢復專注力、激發創造力，並產生新的想法和解決方案。此外練習進入「心流狀態」，需要熱愛所做的事、掌握專業技能、設定明確目標、挑戰與技能略有差距、有即時回饋。　

第四層「精神維度」，他鼓勵人「發掘使命感」，打造願景、找到人生的深層意義。找出想解決的社會或個人問題，讓自己充滿動力和目標。透過追求和實現使命，積極地影響這個世界。

▲林揚程（Hank大叔）認為，與其管理時間，更應該「管理精力」。（圖／時報出版）

新書也獲得許多名人推薦，像是人生教練Vito大叔提到，千萬別錯過書中「三個召喚使命的技巧」，活出獨特的意義，用夢想設計出自己精彩的人生。

作家、講師郝旭烈也說，「時間沒法管，時間只能留；留下有精力的時間，留下有能量的時間，才能管理人生最重要的任務和追求的夢想。」

新澤企管顧問公司執行長王姿儀也說，「作者的經驗告訴我們，成功不僅僅是努力工作的結果，更在於如何聰明地運用精力去應對每日的挑戰。」

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