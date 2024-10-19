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台南佳里國際獅子會捐贈住宅用火災警報器　提升大北門居家消安

▲台南市佳里國際獅子會19日捐贈價值25萬元的住宅用火災警報器一批，給南消三大隊佳里、七股消防分隊，第三大隊陳坤宗大隊長代表受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市佳里國際獅子會19日捐贈價值25萬元的住宅用火災警報器一批，給南消三大隊佳里、七股消防分隊，第三大隊陳坤宗大隊長代表受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市佳里國際獅子會19日捐贈價值25萬元的住宅用火災警報器一批，給南消三大隊佳里、七股消防分隊，捐贈典禮簡單隆重，由獅子會林興釗會長代表捐贈、消防局第三大隊陳坤宗大隊長代表受贈。

▲台南市佳里國際獅子會19日捐贈價值25萬元的住宅用火災警報器一批，給南消三大隊佳里、七股消防分隊，第三大隊陳坤宗大隊長代表受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據內政部消防署最新統計數據顯示，年度建築物火災數為5469 件，其中以獨立住宅火災數2009件為最多，集合住宅火災數1969 件為次多，合計住宅火災共發生3978件占建築物火災的72%以上。而住宅火災這樣的高比例也充分顯示出，在住家中安裝住宅用火災警報器確是民眾居家自我保護的必要方式。

佳里國際獅子會林興釗會長在致詞中表示，希望透過這次捐贈活動能夠吸引更多市民對於自家住宅火災預防與應變的關注度，也期望藉由獅子會的拋磚引玉，讓社會上有能力的單位、人士都能共同來為我們生活的社區安全盡一份心力。

▲台南市佳里國際獅子會19日捐贈價值25萬元的住宅用火災警報器一批，給南消三大隊佳里、七股消防分隊，第三大隊陳坤宗大隊長代表受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南地區的獅子會組織一向樂善好施，哪裡有需要幫忙都可以看到他們，不管是身障服務車、實物愛心銀行、寒冬送暖、獎學金、捐血車、AED自動體外心臟去顫器…不勝列舉，非常感謝佳里國際獅子會能將公益範疇延伸到住宅用火災警報器，造福普羅大眾。

▲台南市佳里國際獅子會19日捐贈價值25萬元的住宅用火災警報器一批，給南消三大隊佳里、七股消防分隊，第三大隊陳坤宗大隊長代表受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，台南市目前已完成轄內弱勢族群、高危住宅的住宅用火災警報器配發安裝作業，據他所知大北門地區接著尚有金唐殿、法源禪寺、中隆宮主委、扶輪社、泰興肉鋪及地方熱心人士都有表達捐贈意願，消防局會將每一顆善心捐贈的住宅用火災警報器發放到各戶住宅裡，讓它們來為保護市民的居家消防安全發揮貢獻。

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