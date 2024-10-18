奧運銅牌拳擊手陳念琴蒞臨嘉藥　激勵學子勇敢追夢

▲2024年巴黎奧運拳擊銅牌得主、台灣史上首位登上奧運殿堂的女拳擊手陳念琴，受邀於嘉南藥理大學舉辦「典範運動員講座」，吸引上百位師生熱情參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年巴黎奧運拳擊銅牌得主、台灣史上首位登上奧運殿堂的女拳擊手陳念琴，17日下午應嘉南藥理大學運動管理系邀請，於該校舉辦「典範運動員講座」，吸引上百位師生熱情參與。

這次講座是陳念琴首次在大學校園分享她的運動生涯，分享她在運動生涯中的挑戰、成長及成功經驗，在場師生深受啟發。陳念琴回顧她從19歲參加奧運開始，便不斷在挑戰中成長。然而，東京奧運前夕她突遭病痛打擊，訓練因此受到嚴重影響，讓她一度感到力不從心。但即便身心承受痛苦，陳念琴仍堅持訓練。她形容自己的拳擊生涯如同雲霄飛車，最輝煌的時刻伴隨著意外的打擊，而平凡時期的努力則是她不斷累積實力的關鍵。她表示，感謝自己不曾放棄，正是這些困難讓她變得更加堅強與勇敢，並一次次克服挑戰。

在講座中，陳念琴鼓勵學生們：「汗水不會背叛努力。」她強調，不論夢想是否與運動相關，最重要的是不服輸的態度。每一次的挫折都是寶貴的學習機會，真正的對手往往是我們的心態。她以「心態影響狀態，狀態影響成果」來鼓勵大家，無論成功與否，良好的心態是邁向成功的關鍵，最終必能品嚐到努力後的甜美果實。

嘉藥運管系主任林明珠表示，能夠邀請中華奧會及陳念琴選手到校舉辦「典範運動員講座」是非常難得的機會。學生們在講座後踴躍提問，展現了對活動的支持與高度興趣，證明了這次活動的成功。

副校長劉瑞美致詞時提到，嘉南藥理大學運動管理系多年來培育出不少傑出的運動選手，無論是在自由車、棒球、排球、健身、藤球、克拉術等各類賽事中，皆能見到嘉藥人的出色表現。未來，嘉藥也將繼續支持學生參與各類競技賽事，並積極培育學生的專業技能，提升競技水平與職場競爭力。