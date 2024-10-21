傳柯文哲藏「冷錢包」...許芷瑜握金鑰密碼　檢提訊吳順民查金流

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦京華城弊案，包括民眾黨主席柯文哲等7名被告的收押期限將陸續期滿，專案小組加緊腳步追查威京集團沈慶京行賄金流，21日再次提訊掛名市議員應曉薇助理的被告吳順民，外傳檢察官指揮廉政署多次搜索，找到疑似柯文哲用來存放虛擬貨幣的「冷錢包」，但需要金鑰破解揭露交易對象等紀錄，對此，北檢表示，無法證實也無法評論。

▲台北地檢署21日提訊吳順民(藍衣)追查京華城案期約行賄過程。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署5月間分案，調查柯文哲被指在台北市長任內的4項工程標案弊端，其中京華城容積率案，因有監察院2次糾正與行政法院判決資料，相關公務員涉及圖利罪嫌較為明確，檢察官指揮廉政署密集傳訊承辦人員與都委會委會。

8月27日晚間，被列為重點重點追查對象的市議員應曉薇，突然改變行程，奔赴台中機場，專案小組緊急將應曉薇拘提，並啟動後續搜索行動，除發現應曉薇涉嫌以名下公益團體名義，收受沈慶京行賄4740萬元，應的助理吳順民實際上是領威京集團薪水，以議員助理身分遊走市府，涉嫌找7名人頭捐款共210萬元給民眾黨。

▲柯文哲因涉嫌貪污圖利罪嫌重大遭法院裁定羈押禁見。（資料照／記者李毓康攝）

檢廉認為京華城案，與柯文哲競選總統政治獻金假帳案密不可分，擴大偵辦民眾黨工與眾望基金會、台灣新故鄉智庫間相關人員、薪資流用情形，累計到10月為止，已有21人分別列為偽造文書、背信等罪被告，其中柯文哲、沈慶京、應曉薇、吳順民、前副市長彭振聲、眾望基金會負責人李文宗、前京華城開發商鼎越董事長朱亞虎等7人則因涉及貪污等罪遭收押。

在檢廉多波搜索中，發現柯文哲妻子陳佩琪曾存了100萬元現金在銀行保險箱，當時傳出柯文哲另以冷錢包藏放虛擬貨幣，北檢曾在9月間駁斥「子虛烏有，與事實完全不符」，但近日又有媒體報導，檢廉正破解已查扣的冷錢，並懷疑柯文哲貼身助理「橘子」許芷瑜握有關鍵金鑰密碼，對此，北檢表示「無法證實，也無法評論」。