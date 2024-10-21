獨／甜美油漆妹專心取物「黑衣男後面伸手」　她難過辛苦錢沒了

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新崛江由一名網紅開設的抓娃娃機店發生竊盜案，一名男子涉嫌偷竊一名女子錢包，整個過程都被拍了下來，所幸警方迅速破案抓到人，只是錢包內的東西遺失一大半，讓被害的22歲女子相當難過，因為那可是在工地刷油漆賺來的辛苦錢。

▲被竊走錢包的王姓女子，白天在工地當油漆工 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

監視器影像顯示，20日凌晨，22歲王姓女子在抓娃娃機店內，她把錢包放在背後的籃子當中，43歲黃姓竊嫌早就盯上她，趁著王女熱衷於抓取物品時，黃嫌伸手快速拿走籃子內的白色錢包，整個過程都被錄了下來，王女發現錢包被偷後，前往派出所報案。

▲被竊走錢包的王姓女子，白天在工地當油漆工，但下了班就變身正妹（右）。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黃姓嫌犯在後頭已經注意很久 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲趁王姓女子不注意，黃姓竊賊彎腰偷走錢包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方在20日下午3點就找到黃姓竊嫌，黃嫌表示錢包已經隨手丟棄，雖然警方迅速找到竊賊，但對王女來說還是非常難過，因為被偷走的錢都是自己辛苦賺來的。現年22歲的她，二專畢業，要生活就得打兩份工，白天在一家裝潢建築設計公司工作，平常也得要到工地刷油漆。詢問她的家境，她不願多說，只輕描淡寫的回：「長大了就得靠自己，目前一個人租房子在外居住，沒有跟家人同住，所以一切生活開銷就得自己賺。」