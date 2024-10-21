鹽水溪浮屍疑保五總隊小隊長…胞弟到場「無法指認」！將比對DNA

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南一名外籍移工20日下午在鹽水溪畔抓螃蟹時，驚見一具浮屍卡在爛泥中，嚇壞報警處理。警消獲報到場，將遺體打撈上岸，而高雄保五總隊一名吳姓小隊長失蹤11天毫無音訊，檢方為確認兩者關聯，21日進行相驗，吳姓小隊長家屬也到場指認，但因遺體嚴重腐敗無法辨認、採集指紋，將進行DNA比對確認身分。

▲鹽水溪畔發現浮屍，死者疑似為高雄保五總隊吳姓小隊長，遺體21日相驗，家屬到場指認。（圖／記者林東良攝，下同）

警方20日下午4時30分接獲通報後，隨即趕赴現場處理，但因該流域溪畔有不少爛泥，造成打撈困難，警消花了約1小時才將浮屍打撈上岸。初步調查，該具遺體上並未發現任何證件，也無明顯外傷。

日前高雄保五總隊一名吳姓小隊長於國慶日當天凌晨3時離家出走，多日來毫無音訊，警方為確認鹽水溪畔發現的這具浮屍是否為吳姓小隊長，通知保五總隊幹部、家屬到場認屍，但因屍體明顯浮腫變形難以辨認，遂擇期相驗。

檢方21日上午10時50分率法醫進行相驗，由於死者屍體嚴重腐敗、浮腫，吳男胞弟無法辨認其身分，亦無法採集指紋，檢察官指示，採檢體進行DNA比對，要進一步確認身分，目前暫以無名屍名義查處。

▲搜救人員20日獲報後，在鹽水溪進行搜索。（圖／記者林東良翻攝）