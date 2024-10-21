以地熱發電提供冰島農業解方　台科大學生奪iF年度最佳獎

▲台科大學生林家緯（右）、劉子謙（中）獲iF學生設計獎與年度最佳獎項。（圖／台科大提供）

記者楊惠琪／台北報導

2024年iF學生設計獎日前在米蘭揭曉，全球超過7000件參賽作品僅有76件獲獎，台灣科技大學有2件作品獲獎，其中建築所學生劉子謙、林家緯以地熱發電打造溫室空間的設計，為寒冷的冰島提供農業解方，更一舉拿下年度最佳獎項；設計所學生張妍則以香蕉樹的回收再利用，解決農業塑膠垃圾問題獲獎肯定。

iF設計大獎素有設計界奧斯卡之稱，而iF學生設計獎以培育新興設計師為目標，是全球重要的學生設計獎項之一。2024年iF學生設計獎日前於米蘭揭曉，全球超過7000件投稿作品中僅有76件獲獎，在不到1%的得獎率中，台科大就拿下兩個獎項。

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台科大建築所劉子謙和林家緯以建築作品「Therm Harvest Nexus」為冰島提供農業解方，不僅榮獲學生設計獎，更一舉拿下年度最佳獎項，全球僅有9組參賽者獲此殊榮，也是台灣唯一獲獎者。





▲劉子謙與林家緯建築作品「Therm Harvest Nexus」獲iF學生設計獎並獲選年度最佳。（圖／台科大提供）

劉子謙說明，此設計以地熱發電產生的高溫廢水再利用做為主要訴求，由於冰島的寒冷氣候不利於農業發展，因此以溫室作為建築主體，導入不同溫度的廢水作為溫室設備、農業灌溉所用。iF評審團盛讚：「此設計非常全面性與創新，切合永續能源議題並促進人與環境的共生關係。」





▲台科大學生張妍以設計作品「Banana-Pro-Bag」獲獎肯定。（圖／台科大提供）

張妍則以設計作品「Banana-Pro-Bag」獲獎肯定，她表示，因祖父母是果農，返鄉時看見許多果農將使用過的塑膠套袋棄置於土壤中，有些人會以焚燒方式處理塑膠垃圾，導致嚴重的環境問題，後來觀察到香蕉樹每年結果後就要砍除的特性，啟發她以香蕉樹作為永續循環素材，藉此解決農業塑膠垃圾問題。

張妍指出，香蕉紙袋具有堅固且防水、防蟲的特性，香蕉熟成的乙烯更能促使香蕉紙袋變色，提醒果農收成，雖然此作品在就讀大學時就已有初步構想，台科大研究所修讀永續設計的課程，才得以使設計更加完備。此作品更獲台積電青年築夢計畫贊助，將設計化為實際成品。

▲張妍設計作品「Banana-Pro-Bag」獲iF學生設計獎，解決農業垃圾問題。（圖／台科大提供）