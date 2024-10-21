　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

狂送網紅全套《獵人》卡牌遭炎上　麥當勞：粉絲抽獎可獲得

▲▼麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》。（圖／業者提供）

▲麥當勞聯名日本經典動漫《HUNTER×HUNTER獵人》。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞找來日本經典動漫《HUNTER×HUNTER獵人》合作，今（21）日公開全系列聯名，包括限量角色卡片、主題撲克牌及限定包裝，預計10月23日全門市開賣。不料近日多位網紅搶先曝光全套卡包，但開箱文卻稱「沒在看動漫」，讓活動尚未開跑就遭大批鐵粉炎上。對此，業者回應，原本即規劃抽獎機制， 參與活動者有機會獲得「《獵人》卡片收藏冊」。

麥當勞首度聯名獵人，尚未上市就有多位網紅於網上紛紛曬出全套卡包開箱文，其中，展榮卻在影片中說：「這個卡通我知道。」引來大批獵人鐵粉不滿怒轟「這是動漫不是卡通」，還有不少網紅稱「抱歉我真的沒在看動漫」、「誰是小傑啊」等，讓整起活動遭到炎上。

對此，麥當勞回應：「感謝消費者對熱血動漫祭《HUNTER×HUNTER獵人》的支持與喜愛，除了角色盲卡包 、聯名包裝以及獨家《獵人》BOOK牌之外，為滿足喜愛獵人的廣大粉絲，原本即特別規劃抽獎機制， 凡參與活動者，就有機會獲得『《獵人》卡片收藏冊』，感謝顧客對於此次合作的支持與回饋。」

▲▼麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》。（圖／業者提供）

▲獵人角色盲卡包全台限量30萬包。

「麥當勞 X HUNTER獵人」聯名預計從10月23日起至11月19日推出8款期間限定聯名包裝，用完為止；至11月12日前只要購買任一餐點加價89元還可獲得「《獵人》角色盲卡包」，每包內含4張隨機角色卡，一共有24款各式經典人物及1款極限量「隱藏版」，全台限量30萬包。

▲▼麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》。（圖／業者提供）

▲獵人BOOK牌只送不賣。

此外，10月30日起至11月19日期間凡購買麥當勞分享盒加點指定飲品買1送1或歡樂送購買分享餐，則可獲得「《獵人》BOOK牌」，全台限量19萬組，送完為止。

【你可能也想看】

►珍奶下殺38元、買1送1！翰林茶館超殺「珍奶優惠」限時搶喝
►「Popeyes台灣2號店」10／23開幕！連3天免費送比司吉、脆薯
►7款人氣飲品任意配！手搖飲「2杯99元超殺優惠」改版升級了

ET快訊
LIVE／準潭美周四近台恐釀嚴重威脅　麥當勞《獵人》卡牌廣送
快訊／台北跨年　超狂卡司公布！
大缺工！超狂福利搶才　年薪24個月、全球飯店免費住
快訊／林威助重返中職首發聲！
狂送網紅全套《獵人》卡牌遭炎上　麥當勞最新回應
鐵鎚殺妻「兒滿身血求救」！　火爆男判19年定讞
快訊／大谷翔平雙安1打點　道奇闖世界大賽對戰洋基
國防部坦承出包！將官、情報員機敏名冊流出　將檢討疏責
朝野拚修法「增加國定假日」　每年有望多放10天假
快訊／林威助回歸！　富邦悍將宣布聘任

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

已購買露友喜歡！5大高顏值又好用的露營單品　裝備升級超搶眼

狂送網紅全套《獵人》卡牌遭炎上　麥當勞：粉絲抽獎可獲得

7-11燕麥拿鐵「買6送3」、全家單品55折！超商咖啡必買優惠

【廣編】蔡詩芸秀秘密髮寶　「MAGNETIC磁吸瞬效洗護」強大髮絲力量121%

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

哈瑪斯領袖攜家眷藏身地道　畫面曝光！妻拎百萬柏金包

家裡淹水一看是鱷魚搞的鬼　媽生氣訓話牠還故意吐泡泡

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

小S槓上《不熙娣》：不信得不到　放話「做到派翠克走上台」！

許瑋甯連莊視后！曝邱澤「放閃語音」　林依晨收老公訊息「永遠的女主角」

已購買露友喜歡！5大高顏值又好用的露營單品　裝備升級超搶眼

狂送網紅全套《獵人》卡牌遭炎上　麥當勞：粉絲抽獎可獲得

7-11燕麥拿鐵「買6送3」、全家單品55折！超商咖啡必買優惠

【廣編】蔡詩芸秀秘密髮寶　「MAGNETIC磁吸瞬效洗護」強大髮絲力量121%

深化兩岸文化交流　海峽客家文化研究與創新聯盟於長汀啟動

包開箱／Delvaux全新大包Pin Swing XL完美比例！療癒茶色、D口袋奢華優雅

修憲法訴訟法舌戰！吳思瑤發言狂超時遭消音　嗆吳宗憲你很大嗎

銀樓金價衝破「萬一」大關　老闆：11010元只能買1錢

獨／甜美油漆妹專心取物「黑衣男後面伸手」　她難過辛苦錢沒了

「台積第一圈」預售案單價68萬創高　在地：成屋庫存不到千戶

北韓派兵協助侵烏　澤倫斯基嘆：對全球不是好事！估部署「此處」

苦等27年！紐約自由人奪WNBA首冠　女神射19投1中讓K湯躺槍

《有生之年》獲金鐘最大獎！回顧7台詞：喜歡的東西也不一定要在手裡

桃園龜山超隱密土雞城！平日只接預約客　放山雞Q彈肥嫩肉質鮮甜

消費熱門新聞

看不見的「室內空汙」恐成皮膚病和罹癌元兇！

狂送網紅全套《獵人》卡牌遭炎上！麥當勞回應

美式賣場強勢回歸再創新低價！

美式賣場必買神器湧搶購潮！

7-11推「黃金販賣機」免千元入手

7-11燕麥咖啡買6送3、全家單品55折！

全聯推「彼得兔X康寧餐廚用具」最低29折入手

霜淇淋、咖啡買1送1！超商周末小確幸必收

微風百貨週年慶信義松高南山聯手

7-11首創「炸醬麵飯糰」大份量飽物超夯

綠茶控每天必喝不是手搖？

全家省錢必搶！百項商品5折起

4大速食店萬聖節限定美食大集合

全家神復刻「滿滿布丁聖代杯」甜品登台

更多熱門

相關新聞

說《獵人》小傑像原子小金剛！網紅被炎上

說《獵人》小傑像原子小金剛！網紅被炎上

麥當勞與《獵人》聯名，寄送公關品給不少網紅、KOL，其中也包含美妝網紅許悅。由於她在收到公關品後，稱自己沒在看動漫，並用原子小金剛形容小傑，進而引發眾多網友不滿，忍不住直呼「收到公關品至少也要理解一下是什麼內容吧」、「這種人真的活該被炎上，講話不經過腦又在那嘻嘻哈哈」。

麥當勞《獵人》聯動內容曝光

麥當勞《獵人》聯動內容曝光

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮遭出征

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮遭出征

川普「麥當勞一日員工」酸賀錦麗　又祝她生日快樂

川普「麥當勞一日員工」酸賀錦麗　又祝她生日快樂

網紅車商「兩千」遭警壓制...拍宣導片啦

網紅車商「兩千」遭警壓制...拍宣導片啦

關鍵字：

麥當勞獵人炎上網紅聯名

讀者迴響

熱門新聞

郝劭文「賺夠了」想帶妻小回台！

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮遭出征

尼克星約會F級辣模！車上突襲掀8000人暴動

李晧禎掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容

卓榮泰深夜PO文　掀藍綠大戰

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

洪榮宏破冰前妻　 21歲愛女結婚感人畫面曝

陳金鋒續任總教練　林威助接農場

男友雞雞「白白一粒一粒」！她嚇壞：是性病嗎

51歲黃立成變地產大亨！擁上億房產卻住20萬月租飯店

麥當勞最新《獵人》聯名週邊搶先曝光

柯佳嬿真的跳16蹲了

靈車沒關好「屍體滑落」　路過駕駛以為撞死人

楊銘威嗆方志友：就妳沒得！

更多

最夯影音

更多

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面