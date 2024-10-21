狂送網紅全套《獵人》卡牌遭炎上　麥當勞：粉絲抽獎可獲得

▲麥當勞聯名日本經典動漫《HUNTER×HUNTER獵人》。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞找來日本經典動漫《HUNTER×HUNTER獵人》合作，今（21）日公開全系列聯名，包括限量角色卡片、主題撲克牌及限定包裝，預計10月23日全門市開賣。不料近日多位網紅搶先曝光全套卡包，但開箱文卻稱「沒在看動漫」，讓活動尚未開跑就遭大批鐵粉炎上。對此，業者回應，原本即規劃抽獎機制， 參與活動者有機會獲得「《獵人》卡片收藏冊」。

麥當勞首度聯名獵人，尚未上市就有多位網紅於網上紛紛曬出全套卡包開箱文，其中，展榮卻在影片中說：「這個卡通我知道。」引來大批獵人鐵粉不滿怒轟「這是動漫不是卡通」，還有不少網紅稱「抱歉我真的沒在看動漫」、「誰是小傑啊」等，讓整起活動遭到炎上。

對此，麥當勞回應：「感謝消費者對熱血動漫祭《HUNTER×HUNTER獵人》的支持與喜愛，除了角色盲卡包 、聯名包裝以及獨家《獵人》BOOK牌之外，為滿足喜愛獵人的廣大粉絲，原本即特別規劃抽獎機制， 凡參與活動者，就有機會獲得『《獵人》卡片收藏冊』，感謝顧客對於此次合作的支持與回饋。」

▲獵人角色盲卡包全台限量30萬包。

「麥當勞 X HUNTER獵人」聯名預計從10月23日起至11月19日推出8款期間限定聯名包裝，用完為止；至11月12日前只要購買任一餐點加價89元還可獲得「《獵人》角色盲卡包」，每包內含4張隨機角色卡，一共有24款各式經典人物及1款極限量「隱藏版」，全台限量30萬包。

▲獵人BOOK牌只送不賣。

此外，10月30日起至11月19日期間凡購買麥當勞分享盒加點指定飲品買1送1或歡樂送購買分享餐，則可獲得「《獵人》BOOK牌」，全台限量19萬組，送完為止。