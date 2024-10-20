全家人得怪病！　竟是因為女傭「做菜偷加尿」8年

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印度一家人得怪病！　竟是女傭「做菜偷加尿」8年

全家人怪病纏身　監視器見女傭做菜偷加尿液驚吐：長達8年了

▲印度有一名女傭在雇主一家人的食物中偷加入自己的尿液，時間長達8年，害他們健康出問題。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

印度北方州有一戶人家最近全家人都生病，就醫治療也不沒有好轉，直到醫師透露可能是飲食方面出問題，他們才調閱監視器看女傭做菜過程，沒想到竟發現對方在食物裡加入尿液，且時間長達8年，火速報案後女傭也遭逮捕。有專家指出，長期食用含有尿液的食物，會導致胃部感染或腹瀉的狀況，健康受到極大影響。

綜合外媒報導，印度北方州有一戶人家，近幾個月內一家老小有4人突然出現身體不適的狀況，起初他們以為只是感冒或勞累過度，看醫生後病情卻沒有好轉，反而急轉直下，家族裡有4人包括2個小孩，都有胃痛或其他內臟疾病困擾；在接受長期治療期間，他們聽到醫師提醒可能是飲食上出問題，也讓一家人察覺不對勁之處。

因為這戶人家有聘請一名女傭，負責一家人的生活起居，自女傭8年前來到他們家，至今她已經是家裡不可或缺的一份子。不過一家人無故生病卻找不到病因，直到醫師提醒後他們在家中裝了監視器，某天他們發現女傭在廚房做菜時，默默地在料理盆中加入不明液體，將鏡頭拉近一看，竟是女傭的尿液，只見她倒入尿液後一臉淡定繼續做菜，熟練的手法能看出絕非第一次這樣做。

一家人火速報案，警方介入調查後，加上監視器畫面，女傭也承認自己的荒唐行徑，而女傭也遭到警方逮捕，不過並未說明女傭為何這麼做。這起事件在當地引發軒然大波，許多人譴責女傭的行為導致雇主一家人生病，此外也引起相關單位關注，討論有關家政行業對於受雇員工的心理健康和社會底層人群生活狀態。

有當地健康專家指出，人類長期食用含有尿液的食物，對人體會造成各種不可預知的健康問題，最常見的就是胃部感染和腹瀉，而事件裡的受害者也都與病症高度吻合。

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女傭「做菜偷加尿」8年　印全家人得怪病

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