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高中生「戰時服勤同意書」惹議　教育部：即日起停用

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲「戰時狀態青年服勤同意書」引發家長擔憂，教育部今天宣布停用。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

某高中傳出發放「戰時狀態青年服勤同意書」而引發家長擔憂與社會議論。教育部今（17日）表示，已經進行檢討並作出調整，即日起停止使用「參加學校青年服勤（含個資提供）同意書」，也將調整修正「學校青年服勤動員準備分類計畫」，未來相關計畫的執行，會研擬完整且清楚的說明，降低民眾疑慮。

近期傳出某高中發放「戰時狀態青年服勤同意書」，疑似動員戰時高中生參加後勤工作，引發家長恐慌，昨更成為萬美玲等多位在野黨立委在立院教文會質詢時關注焦點，立委質疑教育部是否準備讓年輕學子上戰場。

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教育部長鄭英耀昨天已經明確表示，上述事件若讓家長恐慌願意道歉，但「不會讓年輕學子上戰場。」今天教育部更公開宣布，從即日起停止使用「參加學校青年服勤（含個資提供）同意書」。

教育部指出，《全民防衛動員準備法》從90年11月14日頒布以來，學校依據該法實施青年服勤人員編組已超過20年。過往以大專及高中階段學生為對象，由學校直接繕造學生名冊送地方政府備查，而為了尊重學生意願，教育部修改計畫內容為必須徵得學生或家長的同意才可納入。

教育部進一步表示，112年5月22日函頒「113年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，內容即明確規定學生參加應基於自願原則，並提供「參加學校青年服勤同意書」範本，而所填寫的資料均由學校留存備查，毋須提供給教育部。故在112年即有青年服勤同意書填寫，不是近期才發放填寫，並非如外傳是因應兩岸局勢緊張、也非因為戰時狀態而調查填寫。

教育部強調，在112 年國防部預告全動法修正草案引發爭議後，教育部就邀集相關單位檢討並修正學校青年服勤範圍，計畫已明確律定學校青年服勤範圍僅限於「協助地方政府進行避難引導」、「社區關懷」、「公共服務」及「行政支援」等活動，不包括軍警單位勤務，而在學校教育階段就能完成人員教育訓練及演練，在災難發生時發揮校園安全、自救、救人功能。

教育部補充說明，辦理青年服勤動員計畫，主要在增強校園安全及應變能力，並在過程中重視學生參與的意願與教育意義。教育部已進行計畫內容的檢討調整，並停止使用「參加學校青年服勤（含個資提供）同意書」，未來相關計畫的執行，會研擬完整且清楚的說明，降低民眾的疑慮。

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關鍵字：

戰時狀態青年服勤同意書教育部停用

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