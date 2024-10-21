準潭美恐陷鞍型場　若走這路徑「嚴重威脅」

▲吳聖宇分析有兩條可能路徑。（圖／翻攝吳聖宇臉書）



記者陳俊宏／台北報導

潭美颱風將生成！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇分析，周四台灣附近到大陸東岸一帶形成「鞍型場」，因此預估TD-24速度將會減慢，後續變化也會變得很複雜。他分析有兩條可能路徑，若走路線A，將造成嚴重威脅，但變數還很大，還要繼續觀察。

吳聖宇在臉書說，目前TD-24位於關島關島附近海面，雲圖看起來環流很大，但是中心結構鬆散，外圍風力較大，有季風低壓的感覺，不過，內部的風力也在緩慢增強中，等到內部雲層逐漸發展鞏固起來，就有可能進一步增強為輕度颱風，預估時間可能落在24-36小時後，形成颱風會叫潭美，也是今年第20號颱風。

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吳聖宇解釋，潭美由越南所命名，薔薇花的意思，如果未來靠近或侵襲台灣，將是這個名字的颱風第3度威脅台灣，前兩次分別是2001年跟2013年。

吳聖宇表示，預期到周四前，這個TD-24大致會沿著太平洋高壓南緣，向菲律賓呂宋島以東海面靠近，距離台灣還比較遠，還沒有直接影響台灣天氣；台灣這邊受到東北季風弱變化的影響，迎風面地區降雨增減的變動較大。

▼準潭美周四恐陷鞍型場。（圖／翻攝吳聖宇臉書）



吳聖宇指出，周四當TD-24來到呂宋島以東時，北方有西風槽東移，將會讓太平洋高壓脊產生減弱、斷裂成兩部分，台灣附近到大陸東岸一帶形成鞍型場，因此預估TD-24速度將會減慢，後續的變化也會變得很複雜。

吳聖宇說，如果東側高壓引導較強，那麼TD-24周五之後可能會逐漸北上，也就是路線A，將會更進一步靠近台灣附近海面，甚至直接通過台灣上空，造成嚴重的威脅。

吳聖宇提到，如果西側的高壓引導較強，那麼TD-24會繼續西進通過呂宋島後，趨向廣東海面或沿海一帶，也就是路線B，那麼要注意的會變成是颱風外圍跟東北季風，是否發生較明顯的共伴效應現象帶來顯著降雨，威脅較大的區域比較以北部、東北部、東部為主。

吳聖宇分析，基本上北邊的西風槽預報強度不是很強，往南延伸的幅度也不夠，因此預期西風槽並不會直接去牽引到TD-24，真正會讓它北上的力量應該是東側高壓的引導氣流。

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



吳聖宇表示，至於東側高壓的引導氣流是否明顯，可能又跟預報中在本周後期於關島附近海面醞釀的另一個擾動有關，如果這個擾動強度發展很明顯、範圍又大的話，可能會讓TD-24東側的高壓被迫更明顯往東退，因此TD-24就會失去東側高壓的引導，最終接受西側高壓引導，而往西進入南海的可能性較高。

吳聖宇指出，反之，如果預期中的擾動發展不明顯，甚至沒有發展，那麼東側高壓最後因為TD-24本身的大環流造成綜觀環境改變，因而伸入TD-24東南方，讓TD-24轉向北上靠近台灣的機會就比較高。

吳聖宇說，所以這個TD-24的變數還很大，趨勢上有機會接近台灣附近，但是路線的細節上還有很大的變動性，可能要繼續觀察今天、周二的預報結果才會知道。

吳聖宇提到，不過，好在這個TD-24並不會很快靠近過來，一直到周五前應該都不會直接影響台灣天氣，也還不會發布颱風警報，真正要影響的話，可能還是周末的機會較大；由於適逢周末，因此如果有活動安排的朋友，務必要多留意最新颱風消息，如果可以的話，還是提醒大家提早注意防颱準備。