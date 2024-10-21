　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

準潭美恐陷鞍型場　若走這路徑「嚴重威脅」

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

▲吳聖宇分析有兩條可能路徑。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

記者陳俊宏／台北報導

潭美颱風將生成！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇分析，周四台灣附近到大陸東岸一帶形成「鞍型場」，因此預估TD-24速度將會減慢，後續變化也會變得很複雜。他分析有兩條可能路徑，若走路線A，將造成嚴重威脅，但變數還很大，還要繼續觀察。

吳聖宇在臉書說，目前TD-24位於關島關島附近海面，雲圖看起來環流很大，但是中心結構鬆散，外圍風力較大，有季風低壓的感覺，不過，內部的風力也在緩慢增強中，等到內部雲層逐漸發展鞏固起來，就有可能進一步增強為輕度颱風，預估時間可能落在24-36小時後，形成颱風會叫潭美，也是今年第20號颱風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳聖宇解釋，潭美由越南所命名，薔薇花的意思，如果未來靠近或侵襲台灣，將是這個名字的颱風第3度威脅台灣，前兩次分別是2001年跟2013年。

吳聖宇表示，預期到周四前，這個TD-24大致會沿著太平洋高壓南緣，向菲律賓呂宋島以東海面靠近，距離台灣還比較遠，還沒有直接影響台灣天氣；台灣這邊受到東北季風弱變化的影響，迎風面地區降雨增減的變動較大。

▼準潭美周四恐陷鞍型場。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

吳聖宇指出，周四當TD-24來到呂宋島以東時，北方有西風槽東移，將會讓太平洋高壓脊產生減弱、斷裂成兩部分，台灣附近到大陸東岸一帶形成鞍型場，因此預估TD-24速度將會減慢，後續的變化也會變得很複雜。

吳聖宇說，如果東側高壓引導較強，那麼TD-24周五之後可能會逐漸北上，也就是路線A，將會更進一步靠近台灣附近海面，甚至直接通過台灣上空，造成嚴重的威脅。

吳聖宇提到，如果西側的高壓引導較強，那麼TD-24會繼續西進通過呂宋島後，趨向廣東海面或沿海一帶，也就是路線B，那麼要注意的會變成是颱風外圍跟東北季風，是否發生較明顯的共伴效應現象帶來顯著降雨，威脅較大的區域比較以北部、東北部、東部為主。

吳聖宇分析，基本上北邊的西風槽預報強度不是很強，往南延伸的幅度也不夠，因此預期西風槽並不會直接去牽引到TD-24，真正會讓它北上的力量應該是東側高壓的引導氣流。

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳聖宇表示，至於東側高壓的引導氣流是否明顯，可能又跟預報中在本周後期於關島附近海面醞釀的另一個擾動有關，如果這個擾動強度發展很明顯、範圍又大的話，可能會讓TD-24東側的高壓被迫更明顯往東退，因此TD-24就會失去東側高壓的引導，最終接受西側高壓引導，而往西進入南海的可能性較高。

吳聖宇指出，反之，如果預期中的擾動發展不明顯，甚至沒有發展，那麼東側高壓最後因為TD-24本身的大環流造成綜觀環境改變，因而伸入TD-24東南方，讓TD-24轉向北上靠近台灣的機會就比較高。

吳聖宇說，所以這個TD-24的變數還很大，趨勢上有機會接近台灣附近，但是路線的細節上還有很大的變動性，可能要繼續觀察今天、周二的預報結果才會知道。

吳聖宇提到，不過，好在這個TD-24並不會很快靠近過來，一直到周五前應該都不會直接影響台灣天氣，也還不會發布颱風警報，真正要影響的話，可能還是周末的機會較大；由於適逢周末，因此如果有活動安排的朋友，務必要多留意最新颱風消息，如果可以的話，還是提醒大家提早注意防颱準備。

ET快訊
Ella砸2.3億內湖置產！男星爆入手大直第一豪宅
準潭美恐陷鞍型場　若走這路徑「嚴重威脅」
洪榮宏破冰前妻　 愛女結婚「2個爸爸牽她進場」感人畫面曝
柯文哲押看守所、柯爸進加護病房　沈富雄大嘆：柯家很苦
尼克星約會F級辣模！車上「突襲式吻別」掀8000人暴動
明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝
準潭美關鍵轉折！　風雨最大時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

準潭美恐陷鞍型場　若走這路徑「嚴重威脅」

好消息！　準潭美路徑明顯南修

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

威力彩頭獎上看5.3億！　4星座、4生肖「財運最旺」

準潭美關鍵轉折！　風雨最大時間曝

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

準颱風「潭美」最快今生成！恐成中颱來襲　預報員：北轉關鍵在周三

觀世音出家日到了！6種人必拜　替自己改運祈福

醫：減重靠「168間歇性斷食」半年恐失效！睡眠決定成敗

麥當勞最新《獵人》聯名週邊搶先曝光　業者回應了

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

小S槓上《不熙娣》：不信得不到　放話「做到派翠克走上台」！

哈瑪斯領袖攜家眷藏身地道　畫面曝光！妻拎百萬柏金包

許瑋甯連莊視后！曝邱澤「放閃語音」　林依晨收老公訊息「永遠的女主角」

許瑋甯曝邱澤「放閃語音」　狂摸肚有喜？巧妙回應了

家裡淹水一看是鱷魚搞的鬼　媽生氣訓話牠還故意吐泡泡

準潭美恐陷鞍型場　若走這路徑「嚴重威脅」

好消息！　準潭美路徑明顯南修

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

威力彩頭獎上看5.3億！　4星座、4生肖「財運最旺」

準潭美關鍵轉折！　風雨最大時間曝

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

準颱風「潭美」最快今生成！恐成中颱來襲　預報員：北轉關鍵在周三

觀世音出家日到了！6種人必拜　替自己改運祈福

醫：減重靠「168間歇性斷食」半年恐失效！睡眠決定成敗

麥當勞最新《獵人》聯名週邊搶先曝光　業者回應了

選前「每天抽3200萬」給選民！　馬斯克砸錢拉票恐違法

Ella砸2.3億內湖置產！男星爆「跟張忠謀當鄰居」入手大直第一豪宅

準潭美恐陷鞍型場　若走這路徑「嚴重威脅」

太陽花領袖魏揚結婚了！　母親楊翠恭喜：大開心

回程貨櫃貨連續三個月從五成降到四成以下　謝志堅分析原因

瘋電影／懼裂　嬌豔欲滴血肉模糊可以同時存在

洪榮宏破冰前妻　 21歲正妹愛女結婚「2個爸爸牽她進場」感人畫面曝

唐綺陽運勢／水瓶「感情問題連環爆」射手桃花運旺！雙子理財運佳

好消息！　準潭美路徑明顯南修

MBTI發現你的專屬香氛！I人薰衣草一聞好寧靜、S人無法抗拒森林香

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

尼克星約會F級辣模！車上突襲掀8000人暴動

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

颱風潭美恐生成　是否北轉關鍵在周三

準颱風「潭美」接近台灣機率高　專家：周五到周末影響最大

準潭美關鍵轉折！　風雨最大時間曝

這種蛋白質吃多會出事！醫：恐腎衰竭

音樂節「男女刺激半小時！」她傻：窒息的愛

麥當勞最新《獵人》聯名週邊搶先曝光

買車輪餅「老闆1舉動」他怒：逢甲夜市沒落不意外

知名火鍋店「菜盤疑沾老鼠屎」！民眾嚇壞

觀音出家日到了！6種人必拜

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

同名颱風「潭美」23年前襲台　豪雨狂炸釀「七一一水災」

更多熱門

相關新聞

好消息！　準潭美路徑明顯南修

好消息！　準潭美路徑明顯南修

好消息！準潭美颱風醞釀中，氣象粉專分享最新歐洲中期天氣預報中心預報，並提到，後期的緯度越低，被槽線勾到北轉侵襲台灣的機率就越低。

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

準潭美關鍵轉折！　風雨最大時間曝

準潭美關鍵轉折！　風雨最大時間曝

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

颱風潭美恐生成　是否北轉關鍵在周三

颱風潭美恐生成　是否北轉關鍵在周三

關鍵字：

氣象氣象雲颱風吳聖宇

讀者迴響

熱門新聞

郝劭文「賺夠了」想帶妻小回台！

卓榮泰深夜PO文　掀藍綠大戰

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

尼克星約會F級辣模！車上突襲掀8000人暴動

陳金鋒續任總教練　林威助接農場

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

楊銘威嗆方志友：就妳沒得！

颱風潭美恐生成　是否北轉關鍵在周三

柯佳嬿真的跳16蹲了

準颱風「潭美」接近台灣機率高　專家：周五到周末影響最大

靈車沒關好「屍體滑落」　路過駕駛以為撞死人

準潭美關鍵轉折！　風雨最大時間曝

這種蛋白質吃多會出事！醫：恐腎衰竭

音樂節「男女刺激半小時！」她傻：窒息的愛

李晧禎掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容

更多

最夯影音

更多

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面