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明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

（圖／翻攝CyclonicWx）

▲熱帶低壓發展中。（圖／翻攝CyclonicWx）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周二起東北季風增強，雨勢增大；周五至周日視潭美颱風不同行徑，伴隨不同的威脅及天氣變化，應密切觀察。而最新各國模式模擬路徑也出爐。

▼最新各國模式模擬。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

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（圖／翻攝typhoon2000）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新中央氣象署潛勢預測圖顯示，熱帶低壓今天、周二將發展為第20號輕度颱風潭美，周六凌晨2時中心已在呂宋島西北端，不確定範圍大（紅框）。

吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）模式系集模擬圖顯示，系集平均路徑切過呂宋島北端，近似潛勢預測圖的路徑，其未來行徑則進入南海，朝海南島方向前進，各別模擬路徑則分散在其兩側。

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼吳德榮說，最新歐洲模式系集模擬圖顯示，系集平均路徑切過呂宋島北端，其未來則進入南海，朝海南島方向前進，各別模擬路徑則分散在兩側。（圖／翻攝weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

吳德榮分析，未來潭美的實際路徑如果太靠近台灣，則有颱風環流直接侵襲或間接影響的顧慮；路徑如果離得較遠，由於目前模擬北方冷空氣並未及時南下，秋颱共伴效應不致太強，不過，各種模擬資料仍會持續調整，故無需急下定論，應密切觀察。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日至周二白天天氣略和緩，迎風面雲量仍多，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴，白天氣溫略升；周二晚至周四東北季風增強，水氣漸增，北部、東北部轉有局部雨，花、東偶有局部短暫雨，北海岸、東北部有較大雨勢，周二晚至周四北台因降雨再轉濕涼，冷空氣不強，平地最低溫約僅降至19度，其他地區氣溫小幅下降。

吳德榮指出，周五至周日視潭美颱風不同的行徑，伴隨不同的威脅及天氣變化，模式調整中，應密切觀察。

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