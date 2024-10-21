潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

▲氣象署觀測，熱帶低壓今晨2時在菲律賓東方海面，向西移動，時速20公里。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

潭美颱風將生成，5縣市大雨特報！中央氣象署預報員張承傳表示，熱帶性低氣壓今天有機會增強為輕度颱風，預估將通過呂宋島進入南海，之後路徑是持續偏西或偏西北，還得再觀察，預計周六、周日是最靠近時間。

大雨特報：基隆市、新北市、宜蘭縣、台東縣、屏東縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署今晨發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日宜蘭地區及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天白天東北季風減弱，水氣減少，但基隆北海岸、宜蘭、大台北山區仍有局部短暫雨，大台北平地、花東有零星降雨，桃園以南多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



張承傳說，周二白天和今天氣滿類似，周二晚間到周四東北季風再增強，迎風面地區降雨機率提高，基隆北海岸、東北部、大台北有局部大雨機率，東北部山區有局部豪雨機率。

張承傳表示，周五到周日熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，迎風面大雨或豪雨地區擴大，中南部多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

氣象署觀測，熱帶低壓今晨2時位在菲律賓東方海面。張承傳提到，今有機會變颱風，預估今天、周二偏西，之後轉西北朝呂宋島前進，通過呂宋島並進入南海，之後路徑是持續偏西或偏西北，預報還有些變化；而預計周六、周日最靠近，是否會直接影響仍得觀察，強度預估為輕颱上限。

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

