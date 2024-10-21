準潭美關鍵轉折！　風雨最大時間曝

▲林得恩分析，準潭美將先向西後，再轉西北前進。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

潭美颱風最快今生成！氣象專家林得恩表示，關鍵轉折觀察點會在周四下半天至周五上午，風雨最大的時段會在周五至周六。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，熱帶性低氣壓TD24已於周日下午2時生成，最快今日將會再增強為今年第20號颱風潭美。

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林得恩指出，根據中央氣象署最新颱風路徑預報顯示，影響台灣天氣的時間會落在周四至周六，其中風雨最大的時段會在周五、周六。

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



林得恩分析，其中運動移向將先向西後，再轉西北前進，關鍵的轉折觀察點會在周四下半天至周五上午；若是經菲島呂宋陸地後，再進入南海海域，則較易與環境東北季風在台灣東北外海附近產生共伴效應，造成北部、東北部顯著且持續降雨，需特別注意。

氣象署預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，周五到周日熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，迎風面大雨或豪雨地區擴大，中南部多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

張承傳提到，熱帶低壓今有機會變颱風，預估今天、周二偏西，之後轉西北朝呂宋島前進，通過呂宋島並進入南海，之後路徑是持續偏西或偏西北，預報還有些變化；而預計周六、周日最靠近，是否會直接影響仍得觀察，強度預估為輕颱上限。