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準颱風「潭美」最快今生成！恐成中颱來襲　預報員：北轉關鍵在周三

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▲菲律賓東方海面生成熱帶性低氣壓TD24，預估最快21日增強成今年第20號颱風「潭美」，不排除對台灣造成影響。（示意圖／記者李毓康攝）

文／中央社

氣象署20日下午發布熱帶低壓生成訊息，最快今（21日）有機會成為颱風潭美，未來強度不排除有機會達中颱；預估會持續西行朝南海移動，但也有北轉可能，關鍵時間點在23日，須持續觀察。

中央氣象署20日下午發布熱帶性低氣壓生成訊息，目前位於關島西方海面，時速25公里向西移動，有發展為輕度颱風的趨勢，若成颱則為今年第20號颱風「潭美」。

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▲熱帶性低氣壓TD24目前位置。（圖／氣象署）

▲熱帶性低氣壓TD24目前位置。（圖／氣象署）

氣象署預報員葉致均告訴中央社記者，熱帶系統未來24至36小時有機會增強為颱風，未來強度不排除有機會達中颱；目前資料顯示朝呂宋島東方海面前進、穿過呂宋島往南海方向移動的機會較大，可能會與東北季風發生共伴效應，屬於秋颱，但後期預測仍有很大不確定性。

葉致均說，各國預測仍有很大分歧，有一部分認為會在呂宋島附近北轉，由台灣東部海面通過，影響路徑因素包含北方高壓、鋒面系統及太平洋高壓強弱等；就現在資料來看，是否北轉的關鍵時間點會在23日。

未來一週天氣，葉致均提到，21日白天東北季風減弱，一直到22日白天水氣漸減，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、東半部地區有零星短暫雨。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

葉致均指出，22日晚間起又一波東北季風增強，預估會影響後半周，基隆北海岸、東北部及大台北地區有局部大雨發生機率；24至26日東北季風及熱帶系統外圍雲系影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨，其中北海岸、大台北山區、宜蘭地區可能有局部豪雨發生。

氣溫方面，葉致均表示，受東北季風減弱、增強影響，主要只有北部、東北部高溫變化較明顯，21日、22日白天高溫預估可回升達攝氏28至30度；23、24日因東北季風增強，北部、東北部全天氣溫約23、24度。其他各地氣溫變化較小。

葉致均提醒，23日後東北季風增強，加上颱風外圍環流影響，台灣附近風浪增強，各沿海空曠地區有9至11級強陣風，海面上留意3至5公尺浪高；另外，在北海岸、東半部、恆春半島留意長浪。

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