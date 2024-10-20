總預算協商前夕！卓榮泰「點菜說」　黃國昌嗆失格：不倫不類比喻

▲民眾黨團三長黃國昌、吳春城、麥玉珍於日前出席朝野和解飯餐敘。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

立法院長韓國瑜21日將再召開朝野黨團協商處理總預算案，《財劃法》、《憲法訴訟法》也將在委員會審查；但行政院長卓榮泰20日晚間發文，以餐廳點餐暗指總預算案，「餐廳也可以決議把我趕出去，然後一切重新再來」，引發外界諸多遐想。對此，立院民眾黨團總召黃國昌表示，不倫不類的比喻，這樣不僅失格，更是國家人民不幸。

針對卓榮泰「點餐說」臉書文章，黃國昌回應，不倫不類的比喻，將「國家對原住民因特別犧牲依法所應給付的補償」與「依法行政的法治國原則」當成是在餐廳點餐，這樣的行政院長不僅失格，更是國家人民的不幸。

▲行政院長卓榮泰。（資料圖／記者林敬旻攝）

卓榮泰20日晚間於臉書發文提及「總有一種方法可以行得通？」同事聚餐，大家決定帶1000元點4道菜，進餐廳、點餐後，餐廳老闆說「餐廳決定要求加點第五道菜才要上菜」，雙方僵住，「我們堅持，這次就點4道菜，第5道菜下次來再點；餐廳堅持，一定要加第五道菜，要我們更改點餐內容」，因此雙方繼續僵住。

卓榮泰指出，「我們建議『只要餐廳同意以後不會再如此要求加點，只此一次下不為例，這次我們也可以設法加點費用、解開僵局。若仍無法取得協議，我們主張請消保官來仲裁，餐廳說我們恐嚇⋯當然，餐廳也可以決議把我趕出去！然後⋯一切重新再來。」

面對卓榮泰文章，底下網友留言支持「可以解散餐廳營運團隊，重新聘僱新團隊嗎？」、「有些人就只想翻桌咆哮而已，他根本沒打算要吃飯。」、「在野黨倒閣啦」、「支持倒閣解散國會一切重來」；但也有人反批，「我看是菜單標價五千塊，你只帶四千塊還硬要吃，強迫店家同意要打折，還威脅不同意就找兄弟來圍事，比較像你們幹的行為吧！」