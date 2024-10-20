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15歲少年無照撞死3人　犯保士林分會出手了！派3律師助被害家屬

▲▼ 內湖重大車禍，15歲少年偷外祖父的車衝進臭豆腐店，造成3人死亡。（圖／記者黃彥傑攝）

▲ 內湖重大車禍，15歲少年偷外祖父的車衝進臭豆腐店，造成3人死亡。（圖／記者黃彥傑攝）

文／中央社

15歲曾姓少年在台北市無照駕車撞死3人案，犯保士林分會今天表示，指派專責律師任訴訟代理人，協助被害家屬進行後續刑、民事訴訟程序，確保家屬權益。

曾姓少年17日晚間無照駕車，於北市東湖市場失控衝撞騎樓小吃店，導致3死2傷，被依過失致死罪移送。士林地方法院少年法庭訊問後裁定收容，並解送法務部矯正署少年觀護所。

財團法人犯保協會士林分會今天表示，在案發隔日（10月18日）即與被害家屬聯繫，立即安排3名專員前往殯儀館陪同家屬完成遺體相驗及檢察官訊問程序，並與家屬進行初步會談，了解需求。

有關法律程序部分，士林分會已安排律師，近日將配合3戶家屬方便的時間辦理法律諮詢座談，由律師當面向家屬一一說明本案訴訟程序，並且回應家屬疑慮及擔憂。

因此後續將在家屬同意下，由士林分會為每戶家屬指派專責律師擔任訴訟代理人，協助家屬進行後續刑、民事訴訟程序，細節將由家屬與律師研商討論後再行決定採取的行動。

士林分會會持續與家屬保持聯繫、了解需求，並依據犯罪被害人權益保障法相關規定，確保家屬權益。

士林地檢署則表示，本件重大車禍發生後，立即聯繫犯保士林分會，士林犯保已立即啟動一路相伴措施，除已於檢察官依法進行相驗時派員到場全程陪同及關懷家屬外，並指派專人向家屬詳細說明將依照家屬需求，全力提供後續相關協助，例如委請律師代理或訴訟協助等，士林犯保會盡力提供服務，陪伴及幫助家屬度過難關。

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