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15歲少年無照奪3命！　律師曝1關鍵恐移送檢方

▲15歲少年偷外祖父的車衝進臭豆腐店，造成3人死亡。（圖／記者黃彥傑攝）

▲15歲少年偷外祖父的車衝進臭豆腐店，造成3人死亡。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張靖榕／綜合報導

台北市15歲曾姓少年趁外公、外婆出國，17日無照駕駛外公的車，導致3死2傷的重大車禍案件。對此，律師林宜儒表示，刑事部分，由於15歲屬於未成年，原則上依《少年事件處理法》由少年法庭審理。然而，如果犯罪情節重大，仍可能移送檢方。

林宜儒指出，本案討論重點在於究竟是屬於一般的過失致死，還是更嚴重的「殺人的不確定故意」，即少年明知無照駕駛可能導致他人死傷，卻「還覺得無所謂」。判定是否具備不確定故意，會從多個面向判斷，並非所有無照駕駛都構成殺人罪，還需要討論無照駕駛行為與導致死亡結果之間的因果關係。

▲少年被逮。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲少年肇事。（圖／記者黃彥傑翻攝）

民事責任方面，林宜儒指出，少年及其父母（法定代理人）將面臨侵權行為的賠償責任。死者家屬有權要求少年及其法定代理人連帶賠償慰撫金。監護人，即少年的法定代理人，需與少年共同承擔賠償責任。此外，車主為少年的祖父，因未妥善保管車輛，也可能被追究相關責任。

保險部分，林宜儒說，被害人可先領取強制險的死亡理賠金200萬元，這筆金額將視為少年需賠償的金額。然而本案少年是無照駕駛，保險公司在賠償後，有權向少年追討理賠金。

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