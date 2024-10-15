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快訊／曾幫名模抗稅！假律師「幽靈AI」詐10億　檢搜索約談17人

▲▼歐司瑪宣稱將於2023年申請興櫃，預計在全台設立5個熱裂解示範廠。每天處理300公噸石化廢棄物。（圖／翻攝歐司瑪臉書）

▲北檢從歐司瑪假綠電詐騙案溯源，查出假律師李姓男子涉嫌近10億元的證券詐偽案。（資料照／翻攝歐司瑪臉書）

記者劉昌松／台北報導

曾因假扮檢察官、律師遭偵辦的李姓男子，涉嫌與盤商合作，把體質不佳的公司包裝成前景可期的AI、半導體等當紅產業，對外兜售未上市股票，宣稱投資款可先匯入國外律師事務所的信託專戶，保證履約，從去年至今詐得近10億元，台北地檢署15日指揮調查局兵分19路搜索，依證券詐偽等罪嫌約談李男等17人。

李男自稱擁有美國律師資格，曾以台北地檢署檢察官的資歷，擔任證券投資公司監察人，還幫名模林若亞向大法官聲請釋憲抗稅成功，被林若亞公開點名感謝，甚至曾佯稱協助遠雄集團處理信義區土地交易糾紛，騙了遠雄趙藤雄父子3.1億元，目前有背信、違反《律師法》等案件在法院審理中。

北檢檢察官朱家蓉先前起訴歐司瑪公司以假綠能吸金詐騙案後，持續抽絲剝繭，發現歐司瑪詐騙款，都流入新加坡來台登記的「恆凱外國法事務律師事務所」，深入追查原來這個恆凱事務所幕後實際負責人就是李姓男子，事務所除了幫歐司瑪處理股務款項外，也幫寶利通科技、艾創科技收取投資款。

檢調懷疑，李男涉嫌與未上市股票盤商尋找體質不佳、經營不善的公司合作，協助製作精美網頁，打造公司在AI人工智慧、智慧車隊、IC半導體等產業研發成果豐碩等假象，向投資人宣稱公司即將上市上櫃，可事先以優惠價格入股，獲取高額利潤報酬。

為了取信投資人，盤商會打出恆凱事務所的名號，稱投資款可先匯入事務所的信託專戶，提供履約保證，估計從2023年起，詐得投資款近10億元，幾乎都被李男與盤商等共犯瓜分，全案涉及《證交法》證券詐偽等罪嫌，由檢察官指揮調查局北機站、彰化縣調站持續偵辦中。

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