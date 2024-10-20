陸證監會喊話學者、媒體：及時反映市場呼聲、建言獻策

▲大陸證監會主席吳清。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸證監會主席吳清近日在一場會議上表示，召開「進一步全面深化資本市場改革專題座談會」，他在會上強調，「歡迎專家學者、媒體記者及時向證監會反映市場呼聲、建言獻策、開展監督，共同推進資本市場進一步全面深化改革。」

根據證監會的發文，座談中，大家一致認為，9月26日中央政治局會議召開以來，一攬子有針對性的增量政策接續發力，釋放了加力推動經濟持續回升向好的積極信號，有效提振了資本市場投資者信心和活躍度，股市活力的提升也將促進「金融活、經濟活」正反饋效應的釋放，「大家認為，要珍惜、呵護當前良好勢頭，通過進一步全面深化資本市場改革激發市場活力，以改革實績實效進一步穩預期、強信心。」

文中提到，與會代表就資本市場下一步全面深化改革提出了具體建議，包括進一步增強資本市場制度包容性、適配性和精准性，打通制度執行「最後一公里」，推動更多優質科技企業發行上市、並購重組等案例落地；統籌推動融資端和投資端改革，逐步實現IPO常態化，積極培育耐心資本，大力引導中長期資金入市；綜合施策提振資本市場，堅持在法治軌道上深化改革，進一步完善資本市場基礎制度，改進和優化預期管理，加強投資者教育和服務，引導理性投資、價值投資、長期投資等。

吳清表示，當今世界正經歷百年未有之大變局，中國正處在邁向中國式現代化的關鍵時期，資本市場也正處於向高質量發展轉變的關鍵階段，「希望專家學者、財經媒體積極踐行政治性、人民性和專業性要求，主動宣傳好黨的二十屆三中全會精神，解讀好中央政治局會議精神和一攬子政策舉措，客觀理性講好中國經濟和中國資本市場故事，傳遞信心和正能量。」

吳清強調，「歡迎專家學者、媒體記者及時向證監會反映市場呼聲、建言獻策、開展監督，共同推進資本市場進一步全面深化改革，實現高質量發展。」