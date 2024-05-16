「券商屠夫」吳清掌陸證監會滿百日　A股一路竄升「漲10.26%」

▲大陸A股滬指5月6日漲幅1.16％，創年內新高。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸A股市場自2024年起跌至冰點，滬指一度跌破2700點關口，投資者一度人心惶惶，對此，大陸官方立即開鍘，啟用有「券商屠夫」之稱的吳清取代易會滿擔任證監會主席。吳清上任後8個交易日連續飄紅，並在2月23日重回3000點，滬指收復2024年全部跌幅。截至15日收盤，上證指數報收3119.90點，較吳清履新當日的2829.70點上漲10.26%。

▲大陸證監會主席吳清。（圖／CFP）

《界面新聞》報導，履新後，吳清向外界展示了他的速度與激情，密集展開調研工作，甚至還與個人投資者面談，期間出台了多份強監管文件鐵腕治市，新「國九條」的發布更是為資本市場開啟了新一輪改革。

吳清上任後，先邀請專家學者、中小投資者、上市公司、擬上市企業、證券基金經營機構、會計師律師事務所、私募機構、外資機構等各方代表，舉行十餘場系列座談會。此外，吳清還帶隊前往券商營業部，與十多位個人投資者代表座談交流。

吳清展現出「問計於市場」的態度，同時，陸續推出一系列「針對性」政策，被認為是「救市三把火」。第一把火燒向「融券業務」。據悉，自宣布暫停新增轉融券規模後，轉融券存量在快速下降，截至5月10日，兩市融券餘額391.10億元（人民幣，下同），融資客交易活躍度下降。

第二把火燒向「量化交易」。滬深交易所在2月20日大陸量化交易巨頭「寧波靈均」實施暫停交易措施並公開譴責。吳清表示，「要基於我們的國情世情，突出公平性，建立健全監管制度，趨利避害，規範發展。」

第三把火則是燒向「上市公司」。大陸證監會對於從源頭提高上市公司質量，提出八項新措施，吳清認為，大股東、實控人和高管層必須認知，「上市公司是公眾公司，是姓『公』的，要對公眾持續創造價值。」

數據顯示，吳清上任後的首個百日，滬指從2829.70點漲到3119.90點，漲幅10.26%，創業板也上漲7.73%。A股這波強勁表現，被外界認為是和吳清的監管方式和行事思維有關。

吳清在大陸中央金管部門任職期間，就在吳清長時間任職於中央金管部門期間，曾以鐵腕作風處置南方證券、閩發證券、及「德隆系」券商在內的31家違規證券公司，順利化解迫在眉睫的證券市場危機。

因此，吳清有著精準下刀的「券商醫生」稱號，也有因冷血手段破而後立的「券商屠夫」之名。對於吳清接掌大陸證監會主席一職，有業內人士提到，吳清在證監系統有深厚背景，對券商、基金等機構的監管擁有豐富經驗，「他的政府工作經驗可能使他擁有更加多元化和全面的全局視野。」