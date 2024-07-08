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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸重罰5家上市公司超5億　嚴打資本市場財務造假

▲大陸證監會主席吳清。（圖／CFP）

▲大陸證監會主席吳清因強硬監管作風曾有「券商屠夫」之稱。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中國證監會、公安部等6個單位近日共同發布文件，宣布嚴打資本市場財務造假，並一舉對5家涉及財務造假、大股東挪用資金的中國上市公司及7名相關負責人行政處罰，處罰金額達人民幣1.21億元（約新台幣5.4億元）。

大陸證監會此次對江蘇舜天、ST特信、ST中利三家公司開出6830萬元（人民幣，下同）罰單，並對6名主要責任人實施證券市場禁入措施。同時，易事特和凱撒同盛兩家公司也收到行政處罰事先告知書，擬被罰款5270萬元，1名主要責任人面臨市場禁入。

證監會表示，行政處罰並非終點，證監會持續強化和公安、司法機關的協同，推動全方位、立體化追責，在加大行政處罰力度的基礎上，推動疊加刑事追責、民事賠償等方式，全面提升違法成本。證監會堅持「應移盡移」工作原則，對於財務造假構成犯罪的，堅決依法移送公安機關，嚴肅追究刑事責任，近期已將江蘇舜天、ST錦港等案件依法移送公安機關。

證監會強調，下一步，將繼續強化對控股股東、實際控制人組織實施財務造假、侵佔上市公司財產等行為的立體化追責力度，不斷深化與公安司法機關的聯動，進一步推動形成齊抓共治、有序銜接的監管執法生態圈，將「長牙帶刺」的監管執法要求落實到位。

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