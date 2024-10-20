買車輪餅淪免費排隊工！鄉民轟「被玩壞」　逢甲夜市管委會回應了

▲逢甲夜市。（圖／記者莊智勝攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

逢甲夜市真的沒落了？有網友在社群平台貼出照片，表示逢甲商圈不少店面掛著「招租中」的看板，就連碧根廣場內人潮也稀稀落落，質疑過去的榮光已經不再；貼文曝光後，還引起PTT鄉民億起「10年前的車輪餅」，引發網友熱議。對此，逢甲夜市管委會今(20日)出面回應，相信不會有業者這樣做，「應該是網友的片面之詞」。

社群平台一篇「逢甲夜市沒落」的文章引起PTT鄉民討論，有鄉民回憶起10年在逢甲夜市裡一家攤商購買車輪餅，當時點了一份紅豆口味，明明架上就有做好的餅，但老闆卻沒夾，而是低頭開始做餐，當時鄉民還想「沒直接給我，架上應該不是紅豆口味」；沒想到等了10分鐘，後方開始出現排隊人潮後，老闆竟直接夾了架上的車輪餅給他，氣得他怒轟「台灣夜市就是被這群人玩壞的」。

鄉民一番言論引起熱烈討論，質疑老闆刻意營造排隊假象，拿顧客的時間製造人氣，「老闆懂玩」，還揶揄原PO是「免費排隊工人」。

對此，逢甲夜市管委會今作出回應，表示這應該是「網友個人看法」，「逢甲商圈攤商業者都很努力在做生意，網友說的「刻意製造排隊假象」應該不存在，攤商老闆做生意要賺錢，當然會希望賣越多越好，以車輪餅來說，老闆如果1個小時可以賣50個，幹嘛1個小時只賣10個、用飢餓行銷去減緩銷售速度？」

管委會表示，如果真有網友所說的情形，那該店長時間下來自然也會被市場機制淘汰，「但相信逢甲商圈裡不會有業者這樣做，應該是網友的片面之詞。」