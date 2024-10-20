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獨／飯糰加蛋只要5元被讚爆：台北的良心　業者：還賣20元太誇張

▲位於萬華區的飯糰店，開業5年來飯糰加蛋始終維持5元。（圖／業者提供）

▲位於萬華區的飯糰店，開業5年來飯糰加蛋始終維持5元。（圖／業者提供）

記者楊惠琪／台北報導

蛋價崩盤，創近4年新低價，但仍有許多早餐店、小吃店加蛋要加15至20元，引發消費者反感，網上抵制聲浪不斷，也有網友感嘆「加蛋5元已絕跡」。不過，位於台北市萬華區的飯糰店，開業5年始終維持加蛋只要5元，去年蛋荒每顆雞蛋飆到8元也沒調漲，被網友大讚是：「台北的良心」。業者受訪表示，寧可停售也不要漲價，才能贏得消費者的好感。

位於西園路一段的「靠雙手古早味飯糰」，鄰近捷運龍山寺站，算是萬華區的精華地段，開業5年多，所有飯糰一律45元，加蛋只要5元，因為價格親民，深受許多在地人喜歡，近期也有網友分享食記，因為加蛋只要5元，被網友讚爆：「佛心店家」、「台北的良心」。

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業者李小姐接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，去年全台蛋荒，雞蛋每籃要價1500至1600元，1顆雞蛋成本就要8元，仍堅持只賣5元，當時贏得很多顧客的肯定，堅持薄利多銷，寧可停售也不要輕易漲價，因為蛋價有漲有跌，動輒調漲怕會影響消費者觀感。

李小姐說，目前雞蛋每箱約600元，每顆成本降至3元左右，如果只是一般小吃店、早餐店的話，加蛋20元是有點誇張，但她也說每家店經營模式和成本不同，還是要看消費者願不願意買單。

此外，位於新北市土城區的初糜金門廣東粥，也在臉書粉專貼出降價公告：「雞蛋降價，我就跟上」，原本粥品已經有1顆蛋了，如果要額外加蛋，從15元降至10元。業者受訪表示，近期雞蛋明顯降價，應該回饋給消費者，「如果加蛋還賣15元，真的有點太貴了。」

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