台北38年「排隊老店」宣布熄燈　在地人驚：不會吧！我要哭了

▲點新春蚵仔麵線宣布熄燈。（圖／翻攝自點新春蚵仔麵線臉書，下同。）



記者曾羿翔／綜合報導

在台北南港火車站附近已經營38年的排隊老店「點新春蚵仔麵線」18日突然宣布，即將結束營業。消息一出，讓不少饕客都相當不捨，「不會吧！我要哭了」、「從幼稚園到現在，以後沒得吃了」。

「點新春蚵仔麵線」臉書粉專18日發布歇業公告，謝謝長久以來支持點新春的朋友，我們將在10/23結束營業了。親愛的鄉親朋友們，感謝您在過去38年來對點新春的長期支持與熱情。無論是現在還是過去，與您共度的美味時光仍歷歷在目。只要您來過點新春，您就會知道我們的口味如何與眾不同，這便是我們的驕傲。

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▲點新春蚵仔麵線是經營38年的排隊老店。



歇業公告還提到，再次感謝所有曾來過的朋友們，這一切將成為點新春的珍貴回憶！謝謝您們！希望您能記得這份獨特的味道，也許未來我們有機會在某個角落再次相遇，「點滴有心好美味，新春用心食自醉。」

公告一出，引起許多顧客不捨留言，「這是讓人念念不忘的味道，大姐、姐夫好好休息遊山玩水」、「謝謝老闆跟闆娘好吃美味的麵線，期待能再次吃到」、「天吶...」、「這40幾年我從小吃到大的好味道」、「不會吧！我要哭了」、「我從幼稚園到現在吃了三十幾年了，以後沒得吃了」、「早上去大排長龍」。

「點新春蚵仔麵線」在Google 評論擁有4.1顆星與453則評論，不少饕客大讚，「南港地區很特別的蚵仔麵線，民國75年營業至今，有一票固定鐵粉」、「有個獨特的中藥味」、「這是目前北部本人吃過最美味麵線」、「大腸跟蚵仔都很乾淨」。

▼點新春蚵仔麵線臉書發布歇業公告。