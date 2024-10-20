高雄生活品質超越「一堆老人的台北」？　網意見超分歧

▲原PO認為，論生活品質，高雄贏過台北。（圖／記者張雅雲攝）



記者張靖榕／綜合報導

六都中的台北與高雄生活品質、經濟環境經常被拿來比較。近日有網友在PTT上分享自己住在台北，但到高雄遊玩後，發現高雄比台北「潮」許多，「台北一堆老人」，甚至表示等台積電明年進駐高雄後，「高雄是不是要起飛了」。

原PO在PTT房屋版上發文，「台北的生活品質比高雄強在哪？」他表示自己住在台北，並且在新北擁有房產，但最近前往高雄美麗島一帶遊玩，發現高雄的潮流程度超過台北，反而感覺台北一堆老人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他主觀認為在六都中，台中和高雄的潮流度並列第一，台北居次，新北、桃園和新竹則沒有太大區別，至於台南，因為不太熟悉，未列入討論範圍。他進一步指出，除了在工作機會和醫療資源上台北稍微領先高雄，展覽資源可能也強一點外，其他方面差距不大。他預測，台積電明年進駐高雄後，「高雄是不是滿可能起飛的」？

網友紛紛留言，許多高雄的生活品質仍有不足之處，例如有人表示：「高雄光是火力發電廠設在市中心這點就給0分了。」其他人則表示，「薪水台北比高雄多兩倍，南部低薪太嚴重」、「台北的娛樂產業和商機遠超高雄，像是大巨蛋已經在準備開幕，將迎來周杰倫和江蕙等大咖演出。」

有些網友則指出，高雄在潮流和娛樂方面仍與台北差很多。不過也有網友點出日常生活的重點，認為台北並非對所有人都較好，「對普通人來說，住台北並沒有那麼大的優勢，演唱會和展覽並不是每天都有，米其林餐廳更不可能天天去吃。」另有網友指出，「高雄不僅舉辦了許多大型演唱會，而且相較台北，高雄雖舊但不亂，而台北既舊又擁擠。」